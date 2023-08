Atari relanza su clásica consola

La mítica y clásica consola Atari 2600 vuelve al mercado, gracias a que la empresa relanzó una edición para que los jugadores más grandes vuelvan a su infancia y adolescencia.

La consola, bautizada como Atari 2600 Plus, tiene la opción de reproducción de cartuchos antiguos, los de la versión original de 1977, pero también cuenta con un catálogo dorado que incluye juegos como Space Invaders, MIssile Command, Fogger, Adventure y otros más.

El próximo 17 de noviembre estará disponible y quienes quieran adquirir uno deberán pagar USD 130. La compra incluye un mando joystick CX40+, el control con las mismas características que el original para aumentar el nivel de nostalgia.

Según el portal de noticias Infobae, “Y quienes no posean la consola de Atari, que a estas alturas es una pieza de colección, podrán disfrutar una versión mejorada de Mr. Run And Jump, que se va a lanzar para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series”.