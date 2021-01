Asunción de Joe Biden: Comenzaron los actos de investidura en Estados Unidos

Con Joe Biden y su esposa Jill en primera fila en la Catedral de San Mateo Apóstol, en Washington, arrancaron este miércoles 20 de enero de 2021 los actos de asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos,​ minutos después de que Donald Trump despegara hacia la Florida sin saludar a su sucesor.





Biden asistió a misa junto con su vice Kamala Harris y los líderes republicanos y demócratas del Congreso, mientras el presidente saliente volaba hacia su residencia en Mar-a-Largo, prometiendo que volverá pronto y sin nombrar al mandatario entrante, aunque sí le deseó suerte a la nueva administración.



"Estaré mirando, estaré escuchando... nos veremos pronto", dijo Trump en su ceremonia casi privada, con un grupo de seguidores y familiares en la Base Andrews.



En Washington será un largo día, uno que el propio Biden inauguró con su propio tuit: "Es un nuevo día en Estados Unidos". Y luego agregó: "Hoy, empezamos de nuevo, estén sintonizados".











Esta es la agenda oficial de Joe Biden para su asunción como presidente de Estados Unidos y sus primeras horas en la Casa Blanca.





08:45 - El presidente electo, su esposa, la vicepresidenta electa Kamala Harris y su marido asistieron al servicio religioso en la Catedral de San Mateo Apóstol en Washington DC.

10:30 - El presidente electo, su esposa, la vicepresidenta electa Kamala Harris y su marido llegarán al Capitolio.

11:15 - El presidente electo, su esposa, la vicepresidenta electa Kamala Harris y su marido participan de la ceremonia de juramento en el Capitolio.

12:00 - Biden y Harris prestarán juramento en los cargos y el mandatario electo pronunciará un discurso inaugural en el Capitolio.



13:40 - Biden y Harris pasarán revista a los militares en el Capitolio

14:25 - Ya en sus cargos, el presidente, la primera dama, la vicepresidenta y el segundo caballero participarán en una ceremonia de colocación de ofrendas en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington.

15:15 - Biden, Harris y sus respectivas parejas son escoltados para hacer su ingreso a la Casa Blanca.

Primeras medidas





17:15 - Biden firmará sus primeras órdenes ejecutivas y otras acciones presidenciales en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

17:45 - Biden tomará juramento a miembros de su equipo y gabinete desde el Despacho Oval aunque la ceremonia se hará de forma virtual.

19:00 - Primera conferencia para los medios a cargo de la secretaria de prensa Jen Psaki.

20:48 - Biden, Harris y sus respectivas parejas participarán del show "Celebrando América", que contará con grandes estrellas de la música y será televisado. Luego, el presidente y la vicepresidenta hablarán.

21:55 PM Biden y Harris aparecerán en uno de los balcones de la Casa Blanca.

