Así celebró Bruce Willis sus 68 años

La exesposa del actor Bruce Willis compartió en sus redes sociales cómo le celebraron su cumpleaños número 68 al intérprete de películas como Duro de Matar, Armagedon, entre otras.

En un video se puede observar a toda la familia de Willis, reunida en un mismo lugar, le cantan, sonríen, bromean y festejan esta fecha.

Al recibir esta sorpresa, el mismo Bruce se sorprende y juega con su familia haciéndoles pasar un momento ameno para al final cantar juntos el ‘cumpleaños feliz’.

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.

Thank you to everyone for the love and warm wishes - we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr