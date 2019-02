Más artistas se suman a concierto por Venezuela

Los cantantes Alejandro Sanz, Silvestre Dangond y Carlos Baute confirmaron su participación en el Venezuela Aid Live, que se realizará el 22 de febrero en el lado colombiano de la frontera con el país petrolero para "dar a conocer al mundo la trágica situación que viven los venezolanos".

"Quiero confirmarles que efectivamente voy a estar el día 22 de febrero en Cúcuta con el resto de mis compañeros, estamos del lado del pueblo venezolano, más allá del tema político. Nosotros lo que pedimos es que permitan entrar esa ayuda humanitaria y que no sufra más ese pueblo", afirmó Sanz en un vídeo publicado en Twitter.

El concierto, confirmaron los organizadores, se realizará en el lado colombiano del puente de Tienditas, uno de los tres pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela y en donde hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria de EE.UU. y Puerto Rico para ese país.

Si millones de voces se juntan por una razón, el eco retumbará en todo el mundo. @VenezuelaAid #AyudaVenezuela #AidVenezuela ?? https://t.co/yz84AAOJFN If millions of voices gather together for a reason, the echo will sound all over the world. See you on 22nd February in Cúcuta. pic.twitter.com/tvvhJjIgfF