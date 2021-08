Artista anónimo vuelve a sorprender con sus particulares murales

Las obras de arte callejero encontradas en tres ciudades costeras de Inglaterra tendrían como autor a un curioso artista británico. Se trata de Banksy, pseudónimo con el que se conoce a un hombre que hace murales pero cuya identidad se mantiene en incógnita.

Con este tipo de acciones espontáneas y anónimas, que aparecen en Inglaterra cada cierto tiempo, Banksy continúa en expectativa sobre su vida. La particularidad de sus obras es que surgen como expresiones clandestinas de protesta y en los últimos años han sido valoradas en cifras millonarias, con valores disparados aún más durante la pandemia.

Uno de los murales está en una pared fuera de una antigua tienda de electrodomésticos en Lowestoft, una ciudad de unos 70.000 habitantes, que parece mostrar a un chico construyendo un castillo de arena junto a un trozo de vereda excavada. En el mismo sitio ha aparecido también una gran pintura de una gaviota que rebusca en un contenedor.

Otra obra fue pintada sobre una pared del parque Nicholas Everitt, y muestra a un niño mirando al frente como si estuviera en el mar, a otro detrás mirando por encima de su hombro y a un tercer niño en la parte trasera del barco y que parece estar inclinado sobre la borda sosteniendo un cubo. El conjunto está acompañado por la leyenda “Todos estamos en el mismo barco”.

En Great Yarmouth se puede ver a una pareja bailando en el techo de una parada de autobús. No solo eso: en el mismo pueblo apareció en una cabaña el dibujo de un ratón que está sobre una rueda de carreta real junto con una frase que dice: “Go Big or Go Home” (“Hazlo a lo grande o vete a casa”).