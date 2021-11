Aparatos electrónicos subirán de precio para Navidad

A vísperas de Navidad muchas personas están en planes de adquirir nuevos productos para regalos o para sí mismos, no obstante este año no será fácil aprovechar las típicas rebajas de temporada. La crisis de los microchips hace que el precio de aparatos electrónicos sean más costosos y difíciles de conseguir.

Un producto muy demandado y actualmente escaso son las consolas. Sony, Nintendo y Microsoft anunciaron que no tendrán suficientes unidades para satisfacer la demanda actual. En una rueda de prensa Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo dijo: “No podemos producir suficiente hardware de Nintendo Switch para satisfacer la demanda que esperamos durante la próxima temporada de fiestas. Actualmente, no hay síntomas de mejoría y la situación sigue siendo grave, así que no puedo manifestar cuánto tiempo continuará”.

La producción de consolas de videojuegos no es el único sector afectado. Apple también ha tenido que reducir su producción de iPads favoreciendo a su producto estrella, el iPhone 13.

Samsung, el gigante surcoreano se ha visto en la necesidad de reducir la producción de teléfonos, refrigeradores, televisores entre otros ante la falta de microchips, a pesar de ser el segundo mayor fabricante a nivel mundial de circuitos integrados. Eso sí, su división de desarrollo de chips está obteniendo los mayores beneficios económicos de los últimos años.

La escasez de microchips se suma a otro problema, el encarecimiento de los envíos en contendores, lo que ha provocado que los costes de producción se hayan disparado hasta un 40%, algo que inevitablemente incrementaría los precios para el comprador.

¿Qué es un microchip y por qué son importantes?

Aparecieron a mediados del siglo XX, los microchips son partes esenciales de todos los aparatos electrónicos como: computadores, televisores, autos, juguetes, teléfonos, juguetes, lavadoras entre muchos otros.

Los microchips son circuitos integrados que almacenan y procesan información, imprescindibles para que los dispositivos electrónicos funcionen.

¿Qué es la crisis de los microchips?