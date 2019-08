El primer festival alienígena se desarrollará el 20 de septiembre

La llamada a asaltar una base de la Fuerza Aérea para extraterrestres, que nació como una broma viral en redes sociales, llevó a la creación del primer festival alienígena que se desarrollará el 20 de septiembre de 2019.

El hombre que creó la páginas: Storm Area 51 - They Can't Stop All of Us (Storm Area 51, no pueden detenernos a todos), detalló que el festival denominado 'Alien Stock' se desarrolle cerca de la base Nevada Test and Training Range, a un par de horas en automóvil al noroeste de Las Vegas.

Luego de que 2 millones de personas se inscribieron en un falso evento de Facebook, que incluso llevó a que las autoridades estadounidense a amenazar a los usuarios con severos castigos contra cualquier intento de ingresar a la base aérea, la convocatoria se convirtió en un festival alienígena que promete ser masivo, según el diario The Washington Post.

Los organizadores esperan que el festival dure tres días. La celebración de extraterrestres también promete actuaciones sorpresa, instalaciones de arte y campamentos, que llenen al movimiento de esta desértica zona.

El gobierno de los Estados Unidos negó la existencia del Área 51 durante décadas antes de que una solicitud de registros públicos en 2013 demostrara que era real. Los documentos del gobierno no mencionan a los extraterrestres, describiendo el sitio como un área de prueba de aviones.

Sin embargo, hace dos años las revelaciones de un programa del Departamento de Defensa de $ 22 millones sobre "amenazas aeroespaciales anómalas", comúnmente conocidas como ovnis, han ayudado a mantener viva la especulación sobre la instalación de Nevada. (I)