Alec Baldwin rompe el silencio en una entrevista

El actor estadounidense Alec Baldwin concedió su primera entrevista para explicar lo que sucedió el pasado 21 de octubre, cuando el arma de utilería que debía usar en una escena para el rodaje de la película 'Rust' se disparó accidentalmente y mató a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, e hirió al director Joel Souza.

Baldwin fue entrevistado este jueves por George Stephanopoulos, de la cadena ABC News, y dio detalles de lo que ocurrió ese día. El actor afirmó no sentir culpa sobre la muerte Hutchins, porque que el arma que le dieron se disparó después de colocar el cilindro del revolver en su lugar. Jamás apretó el gatillo, dijo.

“Alguien es responsable de lo que sucedió, pero sé que no soy yo”, añadió. También aseguró que si no se sintiera inocente, habría cometido un atentado contra su vida. “Me hubiera suicidado si pensara que soy culpable, no lo digo a la ligera”, enfatizó.

Con lágrimas en el rostro, Baldwin tampoco cree que esto fuera producto de un sabotaje. Sin embargo, no sabe como una munición real llegó al set del film. “Llevo 40 años en este negocio y cuando alguien te pasa un arma fría, quiere decir que el tambor está vacío. Si no hubiera habido munición en la propiedad, no estaríamos hablando de este accidente", mencionó.

Durante la entrevista de una hora y media, el actor hablo extensamente sobre aquel fatídico día. “Vi cómo caía, pensé que se había desmayado. También escuché los gritos de Joel, pero no sabía lo que estaba pasando”, relató.

“Ella me pidió que la apuntara porque quería medir la luz, se ha hablado mucho de que nunca se apunta a nadie en un rodaje, pero si te lo pide tu directora de fotografía, tienes que cumplir”, continuó, mientras repetía que no tenía idea que el arma estaba cargada.

Cuando el entrevistador le preguntó si hubo negligencias en el rodaje, un Baldwin irritado respondió: “No apreté el gatillo. No, no, no, no, no. Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo. Nunca. Ese fue el entrenamiento que tuve cuando empecé. No apuntas con un arma a nadie y aprietas el gatillo”, sentenció.

¿El fin de su carrera?

Con respecto al futuro de su carrera, Baldwin aseguró que cree que este hecho podría marcar su fin como actor, pero no le importa. En enero tiene previsto otro rodaje, aunque aún no confirma si acudirá a grabar. Stephanopoulos preguntó si esto es lo peor que le ha pasado, a lo que Baldwin destrozado dijo que “sí, por supuesto”. Finalizó con la confesión de que hace varias semanas que no ha podido conciliar el sueño y tiene pesadillas en las que aparecen armas.