La AIEA señala que el plutonio que está produciendo Corea del Norte no sería para armas nucleares

La Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) ha señalado en un informe que el plutonio que está produciendo el régimen de Corea del Norte con un reactor de cinco megavatios no será destinado a la fabricación de armas nucleares.



"Es casi seguro que no ha habido actividad de reprocesamiento y que el plutonio producido por el reactor de cinco megavatios en el ciclo operativo más reciente no ha sido separado", ha señalado este miércoles la AIEA.



La AIEA confía en imágenes captadas por satélite para hacer su evaluación porque los inspectores no tienen autorización para entrar en Corea del Norte. Los inspectores han analizado imágenes de alta resolución del reactor nuclear de Yongbyong y de un laboratorio radioquímico para llegar a su conclusión.



El inventario del material nuclear almacenado por los países supone el punto central del sistema global de control de armas y tiene suma importancia para comprobar el cumplimiento de los acuerdos de desarme. La publicación de un nuevo modelo de arma por parte de la revista de Inteligencia 'Janes' sugiere que el tamaño del arsenal de armas de Corea del Norte sería menor de lo inicialmente estimado.



Utilizando a Corea del Norte como caso de estudio, los investigadores han desconstruido los requisitos necesarios para crear un arma termonuclear de dos fases, que difieren claramente de los dispositivos de una sola fase que aparecen en la mayoría de los estudios.



Los países con dispositivos termonucleares, como los que se cree que tiene ahora el régimen que lidera Kim Jong Un, tienen más dificultades para afrontar las necesidades de plutonio, uranio y tritio que requieren estas armas, según el citado estudio.



Según informa la agencia de noticias Bloomberg, los inspectores de la AIEA han observado señales que indican que Corea del Norte está produciendo uranio enriquecido, además de estar extrayendo y moliendo más cantidad de metal pesado, que es el elemento principal para reactores y bombas. (I)