Afganos tratan de escapar de su país en un avión en movimiento

La crisis política y social en Afganistán por el ataque talibán para hacerse con el control de su país preocupa a la comunidad internacional. Este lunes 16 de agosto de 2021 se viralizaron en redes sociales una serie de imágenes captadas en un aeropuerto. Miles de personas tratan de escapar y de impedir que Estados Unidos los abandone.

El gobierno de Joe Biden dio la orden para que su embajada retorne, tras el riesgo de ser un blanco militar por los talibanes. Un avión de la Fuerza Aérea despegó del aeropuerto de Kabul en medio de una concentración masiva de afganos que exhortaban a no dejarlos.

El reportero Nicola Careem se encuentra en la capital de Afganistán y mediante sus redes sociales comparte material sobre lo que ocurre. Él grabó una de las imágenes que considera “más tristes” porque las personas trataban de ingresar a la aeronave como sea.

Luego, el video más reproducido en Twitter durante este lunes mostraba al avión despegar con ciudadanos en las llantas y alas. Una vez en el aire se nota caer dos cuerpos.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR