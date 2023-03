Actriz de Merlina levantó polémica tras declaraciones sobre guionistas

Una serie de comentarios negativos ha tenido que soportar la actriz Jenna Ortega, protagonista de la serie de Netflix, Wednesday. Ella encarnó el papel de Merlina Adams.

El problema surgió tras un comentario de la actriz, de ascendencia mexicana, sobre los guiones de series y películas. La joven mencionó que algunas líneas de diálogo o descripciones de su personaje no tenían sentido.

Todo lo que hace Merlina, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para el personaje. ¿Estar en un triángulo amoroso? No tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que tenía que usar para un baile escolar y decía: 'Oh, Dios mío, me encanta. Uf, no puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odio a mí misma’. Pero tuve que decir: 'No'”, comentó la joven.

Ortega además comentó que “hubo momentos en ese set en los que incluso me volví casi poco profesional en un sentido en el que simplemente comencé a cambiar las frases. El supervisor del guión pensó que iba con algo y luego tenía que sentarme con los escritores, y me decían: 'Espera, ¿qué pasó con la escena?' Y tenía que ir y explicar por qué no podía hacer ciertas cosas”.

Sus palabras tuvieron repercusión en varios productores y guionistas. Steven DeKnight, productor y guionista de Spartacus, Smallville y Angel, recalcó que las palabras de la joven actriz fueron demasiado fuertes en contra de sus pares. Además, aclaró que es necesario entender los porqués de las historias y no solo hablar por hablar.

“Este tipo de declaración es más que engreída y tóxica. Me encanta su trabajo, pero la vida es demasiado corta para tratar con gente así en el negocio”, sentenció.