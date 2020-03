El Acelerador Terapéutico covid-19 otorga $20 millones para financiar ensayos clínicos

Los socios del Acelerador Terapéutico covid-19 anunciaron la donación de $20 millones a tres instituciones: la Universidad de Washington, la Universidad de Oxford y el Instituto de Inmunología La Jolla para financiar ensayos clínicos para identificar inmunoterapias altamente potentes para la pandemia de covid-19.

Estas subvenciones marcan las primeras inversiones del Acelerador Terapéutico covid-19, una iniciativa a gran escala lanzada por la Fundación Bill & Melinda Gates, el Fondo Wellcome y Mastercard para acelerar el desarrollo y el acceso a tratamientos para covid-19.

