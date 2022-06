13 menores de edad mueren de forma extraña en una discoteca de Sudáfrica

La policía está investigando los motivos de la muerte de 21 personas, la mayoría menores de 1 años, en una discoteca ocurrida este domingo, informaron las autoridades ocurrido en la ciudad costera de East London.

No está clara a causa de muerte pero los chicos habían asistido al lugar para celebrar el fin del curso de invierno, ha informado el periódico local Daily Dispacht que los cuerpos estaban esparcidos en las mesas y sin signos de agresión física o disparos.

“En este momento no podemos confirmar las causas de muerte” ha dicho a los medios la portavoz del departamento de salud de la ciudad. “Vamos a realizar las autopsias lo antes posible para determinar lasa causa de la muerte de los jóvenes” dijo Syanda Manana, funcionaria forense.

Entre tanto el ministro de Policía ha dicho que las edades de los fallecidos oscilan entre los 13 y 17 años, lo que plantea interrogantes de que porque menores de esa edad consumían licor en ese lugar.

El dueño del club convocado por las autoridades que no está seguro de lo que sucedió, Siyakhangela aseguró que “cuando me llamaron en la mañana me dijeron que el lugar estaba demasiado lleno y que la gente estaba intentando entrar a la fuerza a la taberna”.