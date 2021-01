¿Trump incitó a irrumpir en el Capitolio? "Si ustedes no pelean endemoniadamente, no van a tener un país"

Fanáticos del presidente Donald Trump marcharon ayer, 7 de enero de 2021, al Capitolio, irrumpieron violentamente, causaron destrucción y obligaron a suspender por unas horas la sesión donde debía certificarse la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales del 3 de noviembre.

En los actos de violencia murieron cinco personas, hubo heridos y decenas de detenidos. Políticos exigen hoy que Trump sea destituido y Biden lo responsabilizó por lo que llamó “un ataque sin precedentes” a la democracia estadounidense.

Antes de marchar al Capitolio, los manifestantes escucharon a Trump al mediodía, frente al parque de la Elipse en lo que denominó “Save America Rally” (El Mitin para Salvar Estados Unidos). ¿Realmente atizó a la gente? Esto es parte de lo que dijo:

“Si ustedes no pelean endemoniadamente, no van a tener un país”, afirmó. “Ustedes son las personas reales. Son las personas que construyeron a la nación. No son las personas que derribaron esta nación”, continuó delante de miles de personas a las que había convocado días antes para lo que denominó una “manifestación salvaje”.





Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021





“Ahora, depende del Congreso enfrentar este ataque atroz a nuestra democracia”, añadió.

“Vamos a caminar al Capitolio, y vamos a ovacionar a nuestros valientes senadores y congresistas y mujeres. Y probablemente no vamos a ovacionar tanto a algunos de ellos, porque uno nunca se recupera el país con debilidad, hay que demostrar fortaleza y hay que ser fuertes”. Entre ovaciones, continuó: “Vamos a tratar de dar a nuestros republicanos: los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda, vamos a tratar de darles el orgullo y la audacia que necesitan para recuperar nuestro país. Así que caminemos por Avenida Pennsylvania”.



No paró allí.



“Nunca cederemos, nunca concederemos. Eso no va a pasar. No concedes cuando hay robo involucrado. Nuestro país ha tenido suficiente. No vamos a aceptarlo más, y de eso se trata todo esto. Para usar un término favorito que ustedes mismos idearon, detendremos el robo”.

La gente, en respuesta, comenzó a corear: “¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!”.

Luego del discurso de poco más de una hora, la gente se dirigió al Capitolio, donde algunos se enfrentaron a la policía y, tras romper el cerco, irrumpieron violentamente en el recinto.