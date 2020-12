Terremoto de 6,3 grados sacudió el sureste de Croacia

Un fuerte terremoto sacudió parte de Croacia este martes 29 de diciembre, con un saldo preliminar de daños en edificios en el sureste de la capital, aunque las autoridades no reportaban hasta la mañana sobre pérdida de vidas humanas, se indicó que existen decenas de heridos.

El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo informó que el terremoto de magnitud 6,3 sacudió 46 kilómetros al sureste de Zagreb; al movimiento sísmico le sucedieron dos réplicas fuertes de más de 4 grados.



Los expertos aconsejaron a los ciudadanos que se alejaran de los edificios antiguos potencialmente inestables y que se mudaran a las áreas más nuevas de la ciudad debido a posibles futuras réplicas.



El epicentro del sismo ocurrió a las 12:19 (hora local de Croacia) en la localidad de Petrinja, donde las calles quedaron cubiertas de ladrillos caídos y polvo después de que incontables edificios quedaran destruidos.

El alcalde, Darinko Dumbovic, aseguró a la emisora de Radio Croacia que "Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos".



"La gente está en pánico buscando a sus seres queridos", dijo Dumbovic, quien pidió ayuda a la ciudad para hacer frente a la situación, especialmente a personal militar y bomberos, según la agencia croata de noticias HINA.

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, resaltó tras llegar a Petrinja que "esto es una tragedia" y adelantó que habrá que evacuar a parte de la población. "No es seguro estar aquí. Está muy claro", dijo.

Asimismo, confirmó la movilización de la Policía, Protección Civil, bomberos y ambulancias desde Zagreb para hacer frente a la destrucción causada por el seísmo. "Lo sentimos. Esto es una tragedia", sostuvo.

El presidente croata, Zoran Milanovic, se desplazó igualmente a Petrinja, desde donde ha dicho que la situación "es horrible". "Puro horror. El Ejército está aquí, ha venido a ayudar a evacuar a la gente", ha añadido, tal y como informó la agencia de noticias Bloomberg.

El Ministerio del Interior reclamó a través de su cuenta oficial en Twitter que "si pueden, salgan a la intemperie y se alejen de los edificios que están en peligro de derrumbarse".

El jefe de los servicios de emergencias de Zagreb, Pavle Kalinic, confirmó daños en varios edificios de la capital y el envío de ayuda a Petrinja. (I)