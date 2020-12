Opositores de Nicolás Maduro advierten que las elecciones son un "burdo fraude"

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro arremetió este domingo 6 de diciembre contra el presidente de Ecuador, Lenín Moreno y señaló que se está metiendo en asuntos internos de ese país.

En declaraciones a medios de comunicación locales, Maduro exigió respeto a la autodeterminación de Venezuela, y acusó a los medios de comunicación internacionales de estar "cartelizados" contra la nación petrolera.

Su postura se dio a conocer horas después de que el Presidente Lenín Moreno, mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtiera que no reconocerá los resultados de las elecciones que convocó Nicolás Maduro, las cuales no cuentan con la participación de la oposición venezolana ya que estas no cuentan con las condiciones mínimas.

Este domingo se llevan a cabo las elecciones parlamentarias, en medio de una grave crisis económica. Alrededor de 20 millones de venezolanos están convocados para elegir a 277 diputados de entre 14.400 aspirantes. En este proceso, no están registrados los líderes tradicionales de oposición.

Los principales líderes políticos opositores no pudieron postularse como candidatos porque están inhabilitados y son perseguidos por el actual régimen. Tal es el caso de Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López o Julio Borges. El régimen, además de inhabilitar a los líderes opositores, intervino sus partidos y desplazó a sus militantes.

De hecho, ningún candidato es realmente opositor, todos son chavistas ampliamente conocidos o forman parte del chavismo pero se venden como opositores.

Este proceso no solo tiene el rechazo del presidente Lenín Moreno. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciaron en días anteriores que no reconocerán los resultados.

En el mismo frente se maneja la oposición venezolana liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, el líder opositor venezolano, reconocido por más de 50 países democráticos del mundo como la única autoridad legítima de Venezuela.

A través de los medios de comunicación locales, solicitó a la comunidad internacional que aumente la presión contra el gobernante Maduro para que se celebren elecciones "libres".

"Desde la oposición democrática seguimos comprometidos con la búsqueda de una solución que permita a los venezolanos decidir su futuro, pero esto no será posible a menos que la comunidad internacional aumente la presión sobre la dictadura y sus colaboradores", dijo en un comunicado Julio Borges, representante de Guaidó para las Relaciones Exteriores.

En esa línea, Borges señaló que Maduro ha destituido la confianza en el voto por elegir un Consejo Nacional Electoral (CNE) de forma ilegal, pues sus integrantes fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por el Parlamento, como establece la Constitución.

Guaidó, de su lado, tildó como como "burdo" el fraude que se lleva a cabo en las elecciones, no solo porque se trató de un proceso que no cuenta con garantías constitucionales, sino porque también los veedores no pueden dar una garantía de legitimidad.

Recordó que entre ellos se encuentran el expresidente de Ecuador Rafael Correa, amigo de confianza de Maduro. El expresidente ecuatoriano está sentenciado a ocho años de prisión por un delito de cohecho pasivo agravado en el denominado Caso Sobornos 2012-2016, que involucró a varios de sus ministros.

Correa también tiene pendiente una causa por secuestro del exlegislador y opositor durante su gobierno, Fernando Balda. En la actualidad, Correa se encuentra en calidad de prófugo.

También se encuentran como observadores excolaboradores del régimen de Correa: el excanciller Ricardo Patiño, quien está asilado en México desde 2019 y quien tiene una orden de prisión. Además, la expresidenta de la Asamblea en ese régimen, Gabriela Rivadeneira, quien está en calidad de refugiada en México. (I)