El número de periodistas encarcelados en el mundo alcanza su máximo nivel durante la pandemia

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señaló que el número de periodistas encarcelados en el mundo alcanzó su máximo nivel durante la pandemia del coronavirus (covid-19).

"Es alarmante e indignante ver una cifra récord de periodistas encarcelados, en medio de una pandemia global”, dijo el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, quien añadió que “esta oleada represiva es una forma de censura que interrumpe la libre circulación de la información y alimenta la infodemia. El covid-19 no solamente está arrasando en las prisiones del mundo, también está poniendo en peligro la vida de periodistas”.

Según el CPJ, 274 reporteros se encontraban presos al 1 de diciembre, la cifra más alta desde que esta organización comenzó a recopilar dicha estadística a inicios de la década de 1990.

El 2020 es el quinto año consecutivo en el que hay por lo menos 250 periodistas en las cárceles. China, Turquía, Egipto y Arabia Saudita fueron las naciones que encarcelaron a la mayor cantidad de reporteros.

“Las protestas y las tensiones políticas fueron catalizadores de muchos arrestos. Dos países que registraron un significativo incremento en el número de periodistas presos fueron Etiopía, donde la inestabilidad ha degenerado en conflicto armado, y Belarús, donde las autoridades detuvieron a periodistas cuando cubrían las protestas contra el presidente Aleksandr Lukashenko, quien se declaró triunfador en unas elecciones generalmente consideradas fraudulentas”, subrayó el Comité para la Protección de los Periodistas.

Por su parte, The U.S. Press Freedom Tracker añadió que “si bien no había periodistas presos en Estados Unidos al momento de divulgar la relación de casos del CPJ, una cifra inédita de 110 periodistas fueron arrestados o procesados penalmente en 2020, muchos de ellos mientras cubrían manifestaciones contra la violencia policial. Como mínimo, 12 comunicadores aún enfrentan cargos penales (en Estados Unidos)”.

Joel Simon aseguró que “la cifra récord de periodistas presos en todo el mundo es el legado del presidente (Donald) Trump en materia de libertad de prensa (…). El entrante Gobierno de (Joe) Biden debe esforzarse como parte de una coalición mundial para reducir esta cifra”.

El CPJ concluyó que, a raíz de la pandemia del covid-19, líderes autoritarios trataron de controlar el relato oficial al arrestar a periodistas. “Como mínimo, dos periodistas murieron tras contraer la enfermedad (del coronavirus) en prisión”, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas. (I)