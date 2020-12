Maduro asegura que está listo para iniciar un nuevo diálogo con la oposición

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este martes, tras las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre, que está preparado para afrontar un nuevo proceso de diálogo con la oposición venezolana.



Tras unas elecciones legislativas sin la participación de los principales partidos de la oposición, el mandatario venezolano ha dicho que está dispuesto a entablar conversaciones con todos los grupos políticos venezolanos.



"Le aseguro al Gobierno noruego que estamos listos para participar en un nuevo diálogo para encontrar un camino democrático y pacífico para Venezuela", ha afirmado Maduro, en referencia al último proceso de diálogo impulsado por el Ejecutivo de Noruega para intentar lograr una solución a la situación política en Venezuela.



La alianza de partidos que respalda a Maduro se impuso con algo menos del 70 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre, que no contaron con la participación de los principales partidos opositores porque consideraron que los comicios no cumplían las garantías democráticas.



La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea se han negado a reconocer los resultados de las elecciones legislativas celebradas el domingo por estimar que no cumplen los mínimos democráticos.



Venezuela está sumida en una crisis política acentuada tras las últimas elecciones presidenciales, rechazadas por la oposición, y desde que el dirigente opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino en enero de 2019, consiguiendo posteriormente el reconocimiento de cerca de 60 países. A pesar del reconocimiento internacional, Guaidó no ha conseguido imponerse como mandatario interino frente a Maduro, que se mantiene en el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas. (I)