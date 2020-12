Harris elige a su equipo de Vicepresidencia, formado al completo por mujeres por primera vez en EE. UU.

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado este jueves a su nuevo equipo para los próximo cuatro años, formado al completo por primera vez en la historia del país por mujeres.

"Hoy anuncié a Tina Flournoy como mi jefa de personal, Rohini Kosoglu como mi asesora de Política Nacional y Nancy McEldowney como mi asesora de Seguridad Nacional", ha anunciado a través de su cuenta de Twitter.

"Junto con el resto de mi equipo, las personas designadas hoy trabajarán para mantener este virus bajo control, abrir nuestra economía de manera responsable y promover el liderazgo de nuestro país en todo el mundo", ha detallado Harris más adelante en un comunicado.

Los nuevos nombramientos de Harris van en consonancia con el camino marcado por la próxima Administración del presidente electo, Joe Biden, quien días antes ya anunció que su equipo de comunicación estaría formado, también por primera vez en la historia de Estados Unidos, sólo por mujeres.

Biden y Harris ya han explicado que todas estas designaciones van encaminadas a la construcción de una Administración "que se parezca a Estados Unidos", y en la que se vean representados todos los sectores de la sociedad estadounidense, a diferencia de la Administración de Donald Trump y Mike Pence, cuyos equipos están formados mayoritariamente por hombres blancos.



Today I announced Tina Flournoy as my Chief of Staff, @RohiniKos as my Domestic Policy Advisor, and Nancy McEldowney as my National Security Advisor. Their leadership will be critical as we overcome the unprecedented challenges facing our nation.https://t.co/RZql1KGb69 — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 3, 2020







Si bien la presencia femenina es amplia en esta Administración, pues a todos estos nombres se suman el de Janet Yellen, como nueva secretaria del Tesoro, o el de Avril Haines como directora de Inteligencia Nacional, desde algunos sectores del Partido Demócrata han surgido ciertas críticas acerca de la falta de nombramientos entre los representantes de la comunidad latina y afroamericana.

Equipo de Vicepresidencia

Tina Flournoy será la nueva jefa de personal de Harris, tras haber estado desempeñando hasta ahora esa misma función para el expresidente Bill Clinton (1993-2001). Con presencia en el Partido Demócrata desde hace 30 años, ha trabajado también para la Federación Estadounidense de Maestros, sindicato con más de 1,6 millones afiliados.

Rohini Kosoglu, quien se desempeñará como asesora de Política Nacional, es asesora y "una de las asistentes más cercanas" de Harris en el Senado. Fue la primera mujer estadounidense de origen asiático en servir como jefa de personal en el Senado de Estados Unidos.

Nancy McEldowney, antigua embajadora de Estados Unidos en Bulgaria, se desempeñará como asesora de Seguridad Nacional. Ejerció varios cargos durante la Administración Clinton, como directora de Asuntos Europeos, o subsecretaria adjunta de Estado en la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos. (I)