3.073 personas denunciaron en línea violencia de género y familiar

A sus 29 años, Liliana fue asesinada en su casa por su conviviente, el día que celebraban el cumpleaños de su hija. Ocurrió el 31 de mayo en la parroquia La Peaña, en Pasaje, provincia de El Oro.

Esa semana, que empezó el 25 de mayo, la Fiscalía registró cuatro femicidios en Ecuador. Una semana antes hubo siete, la cifra más alta de femicidios durante la cuarentena por covid-19.

El confinamiento empezó el 16 de marzo de 2020, eso aumentó la vulnerabilidad. Las víctimas de violencia no sabían dónde denunciar y no podían salir de casa.

La Fiscalía, el 19 de abril, habilitó en su página web la opción de denunciar en línea casos de violencia de género e intrafamiliar. Desde ese día, 3.073 personas ingresaron formularios por estos casos.

La fiscal Yoly Pinillo Castillo, coordinadora de las fiscalías especializadas en violencia de género, indicó que el mayor número de casos se presenta en Guayaquil: 1.692 formularios.

“Revisamos el formulario, hacemos el análisis jurídico para determinar qué tipo de delito es: si es violencia física, psicológica, sexual o si es una contravención (no delito)”.

Pinillo explicó que se brinda atención personalizada. “Llamamos a la víctima, se le pide algún dato adicional y, en el caso de violencia psicológica, se tramitan inmediatamente las medidas de protección y se notifica al agresor”.

En el caso de violencia física se guía a la persona afectada a que acuda (en el caso de Guayaquil) al Cuartel Modelo para que se realice el examen médico legal.

Como durante la etapa de aislamiento no había cómo movilizarse, hubo coordinación con el personal del Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif) de la Policía, que ayudaron a las víctimas a desplazarse.

Pinillo cuenta que un nudo fue que las víctimas a veces no contestaban el teléfono porque estaban junto al agresor. Pero luego se lograba la comunicación hasta por mensajes de texto.

Prima la violencia psicológica

Solo en la última semana, hubo 515 denuncias de violencia psicológica y 121 física.

La violencia física muchas veces se produce de la mano de la violencia psicológica.

La psicóloga María José Castillo detalló que muchas veces la mujer no se da cuenta de que es víctima de ese tipo de maltrato, pues cree que solo se trata de insultos.

“Pero hay muchas formas de manifestarla: te controla cómo vistes, en qué usas el dinero, con quién hablas, te critica, no te deja trabajar, te baja la autoestima y te vuelve vulnerable. Y todo sin insultarte”.

Castillo agregó que, cuando ya hay violencia física, las mujeres no se atreven a denunciar porque piensan que si no llegan con alguna marca no les van a creer.

Juan Zapata, director nacional del ECU-911, manifestó que han recibido 22.296 alertas desde el 12 de marzo hasta el 3 de junio de 2020.

“Este tipo de emergencia es prioritaria y siempre enviamos personal a verificar qué ocurre. No nos podemos arriesgar a que exista un femicidio”. (I)