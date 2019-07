Vinicio Alvarado, citado a rendir versión en vía Skype en Venezuela

La Fiscalía General del Estado localizó al exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, Vinicio Alvarado, en Venezuela. Por ello, mediante impulso fiscal dispuso que el próximo 16 de julio a las 09:00, a través de videoconferencia amplíe su versión libre sobre el caso denominado "Arroz Verde".

Para esa diligencia deberá estar acompañado de uno de sus abogados y portando sus documentos de identidad en original y en copia.

La disposición fiscal hecha pública el martes 9 de julio de 2019 agrega que el exfuncionario deberá comparecer a la Embajada de Ecuador en Caracas, Venezuela, que está ubicada en las calles Caracas 1060 y Miranda.

El lunes 1 de julio, a las 14:30, Alvarado fue convocado por la Fiscalía General en el caso que investiga los presuntos aportes ilegales que habrían efectuado contratistas del Estado a la campaña electoral del movimiento Alianza PAIS entre 2013 y 2014.

Alvarado no se presentó. Según su abogado, César García, no acudió por precautelar su integridad y más bien pidió que se le recepte la ampliación de la versión mediante videoconferencia, lo cual fue aceptado, pero hasta ayer no se conocía el paradero para la citación.

El viernes 31 de mayo de 2019, la jueza nacional, Daniella Camacho, dictó una orden de detención con fines investigativos para Alvarado, Alexis M. y María de los Ángeles D.

Solo los dos últimos pudieron ser apresados y recibieron cargos la madrugada del 1 de junio. La Policía no pudo ubicar el domicilio de Vinicio Alvarado.

El 7 de junio de 2019, el tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por Magaly Soledispa, María Rosa Merchán y Beatriz Suárez aceptó el pedido de habeas corpus solicitado por el exsecretario de la Administración.

Con esta decisión quedó sin efecto la orden de prisión que pesaba en contra del exfuncionario. Alvarado ha sido mencionado en los cuadernos atribuidos a Pamela M. quien es la principal implicada en el caso de supuesta corrupción. (I)