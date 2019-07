39.575 víctimas acceden a beneficio del seguro vial

En abril de este año, Carlos Mora salía de una reunión con amigos, en la madrugada. Por un descuido del conductor designado, el vehículo en el que se trasladaban se impactó contra un parterre, lo que le originó lesiones.

Debido a las heridas sufridas fue trasladado a una casa de salud, para que sea atendido.

Un caso similar vivió María Fernanda Herrera, ella recibió golpes en un ojo y sus rodillas luego de que la tricimoto en la que viajaba fuera impactada por un automóvil, lo que causó que saliera despedida del vehículo, provocándole las lesiones.

Sus golpes fueron tratados en una clínica privada y, al igual que en el accidente de Carlos, el costo que tuvo que asumir fue de $ 0.

Al haber sufrido las heridas en un accidente de tránsito, los gastos de la atención fueron cubiertos por el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), el cual beneficia a todo conductor, pasajero o peatón que sufra lesiones o fallezca en un accidente vial.

“Solo tuve que ir a la Fiscalía a poner la denuncia, con una copia me atendieron gratuitamente. Me hicieron radiografías, tomografía y me tuvieron en observación unas ocho horas hasta que se aseguraron de que no tenía ningún daño interno de consideración”, recordó la víctima.

Desde 2015, este servicio -adscrito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas- reemplazó al desaparecido Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual era contratado por los propietarios de los vehículos con aseguradoras privadas.

Verónica Concha, encargada de las comunicaciones del SPPAT, explicó que este servicio ofrece cobertura de salud y gastos exequiales que se generen producto de un accidente vial.

Además, su objetivo es paliar daños en las personas y que bajo ninguna circunstancia aplica para resolver averías en los vehículos.

Indicó que todos los automotores -sin excepción- pagan el costo de este beneficio junto con la matrícula anual del vehículo y que el valor cobrado depende del cilindraje y año de fabricación del automotor.

Así, por ejemplo, un vehículo marca Chevrolet Vitara del año 1996, con un motor de 1.6 litros, en el año 2019 debe cancelar $ 55,59, mientras que para un Ford Explorer de 1998 (4.0 litros), la tasa a pagar alcanza el valor de $ 62,64.

También detalló que en caso de fallecimiento, el costo de la cobertura llega a los $ 5.000; cuando el siniestro de tránsito genera una discapacidad permanente, el perjudicado recibe la misma cifra.

Asimismo, el SPPAT cubre hasta $ 3.000 en gastos médicos, $ 400 en gastos funerarios y $ 200 para movilización y atención prehospitalaria de víctimas.

Cuando una persona fallece o queda con discapacidad, la familia debe presentar copia del parte policial, copia del protocolo de autopsia, historia clínica, factura original de los gastos funerarios y un certificado bancario al Servicio de Pago de Accidentes.

Este, a su vez, realiza un proceso de revisión y verificación documental, análisis jurídico y determinación de beneficiarios, previamente al desembolso del valor correspondiente.

En el caso de las atenciones médicas, un proceso similar es realizado por la casa asistencial que recibe al paciente, sin la necesidad de que este participe en la diligencia.

Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), a junio de 2019 el parque automotriz en el país alcanzaba las 2’267.344 unidades.

El informe de rendición de cuentas del SPPAT detalla que en 2018 fueron atendidos 34.074 perjudicados en accidentes de tránsito, por un monto de $ 23’834.906,84.

En lo que va de 2019, la cifra alcanza las 39.575 víctimas, con un costo de $17’110.000. (I)