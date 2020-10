Veeduría Ciudadana conoció sobre el reajuste del cronograma del concurso de jueces

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura (CJ) aclaró que la decisión de reajustar el cronograma referencial del Concurso para la Selección y la Designación de las y los Jueces de la Corte Nacional de Justicia fue notificada a la Veeduría Ciudadana, que participa en el proceso.

Mediante el escrito, el organismo recordó que el 1 de octubre pasado, tras la sesión ordinaria 071-2020, el Pleno del CJ, recibió en Comisión General, a delegados de la Veeduría y en esa reunión se expuso un informe detallado sobre los incidentes técnicos ocurridos en el Data Center de la Función Judicial.

En la sesión se explicó que el inconveniente impidió visualizar varios documentos de postulación cargados en la plataforma tecnológica habilitada para tal efecto, por las y los aspirantes del Concurso. Por esta razón fue necesario reajustar el cronograma referencial.

Además, se les informó que el CJ ejecuta acciones para estabilizar el repositorio documental y ubicar los referidos archivos.

En este marco y conforme a lo acordado con la Veeduría Ciudadana, la Judicatura solicitó a 11 universidades del país que revisen y auditen los módulos informáticos que se encuentran afectados, así como el sistema de climatización del Data Center, que el 14 de septiembre de 2020, registró un recalentamiento que provocó que se apagaran abruptamente ciertos equipos y servidores.

La solicitud de auditoría la realizó el CJ ya que no cuenta con los recursos necesarios para estas labores y los últimos recortes presupuestarios aplicados por el Ministerio de Economía y Finanzas han mermado todavía más su capacidad de gestión.

Tras la información proporcionada por el CJ, el entonces coordinador de la Veeduría Ciudadana, Washington Barragán, destacó la “actitud abierta y franca” del CJ al reportar la situación ocurrida.

Consideró que, al tratarse de un caso imprevisto, era necesario ajustar las fechas programadas para el desarrollo del Concurso. "(...) Sin duda alguna, podría considerarse sensible este incidente informático que se nos ha reportado. Siendo tan sensible este tema, la Veeduría no hace menos que reconocer la actitud abierta por parte del Consejo porque muy fácil hubiera sido retrasar nuestra participación”, señaló.

Con base en lo anterior, al CJ le extrañan las declaraciones formuladas por uno de los integrantes de la Veeduría en el sentido de que los veedores están sorprendidos por los inconvenientes anteriormente mencionados".

El CJ impulsa el Concurso para la Selección y Designación de Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia en un marco de absoluta transparencia y por ello, de forma permanente, en reuniones virtuales y presenciales, ha proporcionado información a la Veeduría sobre el desarrollo del proceso", detalló el comunicado. (I)