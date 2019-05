Los universitarios pasarán por filtros de seguridad

A diario y a toda hora se efectuarán los operativos de control a peatones y vehículos que ingresen en la Universidad de Guayaquil. Así lo indicó el teniente coronel Líderman Hermosa, subjefe del distrito Modelo de la Policía Nacional.

Hermosa añadió que durante junio los registros se realizarán a diario y que luego continuarán de manera aleatoria.

La vigilancia se da luego de que la mañana del miércoles 29 de mayo se registrara la detonación de un artefacto explosivo en la Facultad de Medicina, la cual causó daños a un vehículo y pánico en los estudiantes.

Esta es la segunda ocasión en lo que va del mes que ocurre un evento como este. El 7 de mayo, un artefacto detonó en los exteriores de la Facultad de Educación Física, lo que causó daños al automóvil de un funcionario.

Aproximadamente a las 12:00 de este jueves 30 de mayo, se inició el control en la puerta principal y en las entradas laterales del centro de educación superior. Miembros de la ATM colocaron conos de seguridad y detenían al azar los vehículos que buscaban ingresar en el sitio.

Mientras los agentes de tránsito constataban que los documentos estuvieran en orden, los policías registraban el portaequipaje e interior de los automotores.

Circuito de vigilancia

El gobernador de la provincia, Raúl Ledesma, llegó al recinto universitario para observar el desarrollo de las actividades de vigilancia.

Indicó que se mejorará el control de ingreso con la instalación de torniquetes, plumas de seguridad para el acceso de vehículos y circuito cerrado de vigilancia en todo el campus.

El objetivo es que “no haya ningún espacio oscuro e identificar a los causantes de desmanes y actitudes sospechosas”. También se pronunció Roberto Passailaigue, rector de la Universidad, quien explicó que se realizan los estudios sobre seguridad en la ciudadela universitaria.

Una vez que se conozcan las falencias y requerimientos para una vigilancia efectiva, se presentarán los respectivos informes y presupuestos para adquirir las herramientas necesarias. “Se establecerá cuántas cámaras, torniquetes, plumas y monitores se necesitan en el cuarto de control”, explicó.

Dijo que esta labor tomará alrededor de tres meses debido a que se trata de un evento no programado y porque la Universidad de Guayaquil no cuenta con un plan integral de seguridad. “Lamentablemente, hubo deficiencias en las administraciones anteriores que no tenemos por qué tapar ni solapar”, reclamó.

Informó que el miércoles 29 de mayo la institución se declaró en emergencia de seguridad, por lo que “se ha pedido a la Policía que intervenga y se ha autorizado su ingreso las veces que sean necesarias”.

También se ha solicitado al Ministerio de Defensa que colabore con trabajos de inteligencia para determinar quiénes son los responsables de los atentados con explosivos y los grupos corruptos que operan al interior. (I)

