Tribunal ratifica sentencia contra expresidente Rafael C. y 19 personas más

La sentencia del caso Sobornos 2012-2016, quedó ratificada en segunda instancia, luego de que el Tribunal Penal integrado por los jueces David Jacho (ponente), Dilza Muñoz y Wilman Terán, negó las apelaciones que presentaron los 20 condenados y la de la Procuraduría General del Estado.

En audiencia, que inició este lunes 20 de julio de 2020, con una hora y media de retraso por problemas en el sistema informático y tras negar los pedidos de diferimiento que hicieron algunos abogados de los sentenciados, así como disponer la presencia de un defensor público ante la ausencia del abogado del condenado y exministro Walter S., el juez Jacho inició su exposición.

Desde @FiscaliaEcuador desvirtuamos cada una de las apelaciones de las defensas con argumentos técnico-jurídicos. El Tribunal ha ratificado su sentencia en contra de los 18 y la ha modificado parcialmente con 2 de los sentenciados. #CasoSobornos. Que este sea un precedente. — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) July 20, 2020

Al exponer los elementos probatorios de cada uno de los sentenciados para argumentar la resolución oral, el juez anticipó el fallo. Este es, la negativa a las apelaciones y la ratificación de la sentencia impuesta el pasado 7 de abril por el Tribunal Penal integrado por los jueces nacionales, Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela.

Ellos encontraron culpables de cohecho agravado, en calidad de autores mediatos, al expresidente Rafael C. y al exvicepresidente Jorge G., por lo que fueron sentenciados a ocho años de cárcel y a la pérdida de sus derechos políticos por 25 años.

La misma pena, pero como coautores, la emitieron contra seis exfuncionarios públicos: al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis M., a los exministros Vinicio A., María de los Ángeles D., y Walter S.. Además, a la asambleísta de la Revolución Ciudadana Viviana B. y al exlegislador de Alianza PAIS, Christian V.

De igual manera, pero como autores directos, fueron condenados a ocho años de prisión diez empresarios: Alberto H.; Edgar S.; Víctor F.; Ramiro G.; William Ph. C.; Rafael Leonardo C.; Teodoro C.; Pedro V.; Mateo Ch. y Bolívar S.

Para la exasesora presidencial, Pamela M., pese a ser declarada coautora, por su colaboración para esclarecer el caso se le impuso una pena de 38 meses y 12 días de cárcel.

Y para la exasistente presidencial Laura T., en calidad de cómplice, 19 meses y 6 días, también por su cooperación eficaz. (I)