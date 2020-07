Triángulo de seguridad fortalecerá control marítimo

En su discurso por el Día de la Armada, el pasado 25 de julio en Guayaqil, el comandante General de la Marina, Calm. Darwin Jarrín, se refirió a la necesidad de implementar un triángulo de seguridad marítima. En entrevista a este Diario, explica los pormenores y fines; además enfatiza que la Marina tiene toda la capacidad de controlar el espacio marítimo de jurisdicción nacional y que evitarán cualquier incursión, apegada siempre a las leyes.



P: Comandante, en días pasados se refirió a una propuesta de creación de un triángulo de seguridad marítima ¿En qué consiste y cuál es su finalidad?



R: Este triángulo de seguridad marítima obedece a una estrategia integral que no solo incluye a la Armada del Ecuador en su rol de autoridad marítima nacional, sino también a las armadas de Colombia y Perú, en temas como narcotráfico, pesca ilegal y actividades lícitas e ilícitas que se producen en nuestro mar territorial. También en la necesidad de establecer criterios de actuación regional en ayuda humanitaria en caso de un efecto natural antrópico, como tsunami o terremoto como ocurrió en 2016 en Esmeraldas y Manabí.



P: ¿Qué áreas comprende este triángulo?



R: La base del triángulo serán los puertos de Puerto Bolívar, Posorja, Manta y Esmeraldas donde la Armada con sus embarcaciones, Comandancia de Escuadra, Comando de Submarinos, Infantería de Marina y Cuerpo de Guardacostas, harán base de operación y logística para dirigirse a los puntos de interés según la naturaleza de la amenaza, sea narcotráfico, pesca ilegal, robo de motores, protección a buques mercantes que entran y salen de nuestros puertos. El vértice está ubicado en la base de San Cristóbal, donde tenemos nuestra base naval y aeronaval.





P: ¿Cómo serán las operaciones?



R: La aviación opera desde Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Galápagos para una cobertura inmediata en tiempo real ante cualquier actividad en aguas jurisdiccionales y esa capacidad de respuesta nos permitirá una presencia física con nuestras unidades de superficies y guardacostas, incluso hemos ampliado submarinos en el control de los espacios acuáticos como ocurrió en 2017 cuando apareció por primera vez una flota pesquera extranjera en aguas jurisdiccionales.



P: ¿Qué pasos se han dado para su puesta en marcha?



R: Al momento se inauguró la estación de guardacostas en Manta y la firma del convenio de uso compartido del muelle comercial de Esmeraldas. En los próximos días recibiremos la base de operación en Puerto Bolívar y en Galápagos tenemos nuestra base aeronaval insular donde operamos con aviones y helicópteros.



P: ¿Es aún una propuesta o ya listo para su implementación efectiva?



R: Ya está en marcha la implementación del triángulo de seguridad, en Manta está la base de guardacostas y el muelle está en construcción, considero que entre 90 y 120 días estará terminado; en Puerto Bolívar utilizaremos la infraestructura de muelle 1 para una base de operación de nuestras unidades, en Esmeraldas está firmado el convenio de uso compartido del muelle en el puerto comercial de Esmeraldas y de ahí operamos, tanto de la estación de guardacostas; en la base de San Lorenzo tenemos las unidades de Infantería de Marina y un helicóptero que patrulla la frontera marítima norte.



P: ¿En Posorja qué se implementará?



R: Allí funcionará una Capitanía de Puerto. Se firmó el decreto ejecutivo en que se establece una Capitanía mayor, con un objetivo clave: el control de las actividades en el Golfo de Guayaquil, pues está el puerto de aguas profundas en operación, 12 industrias atuneras con una confluencia permanente de una flota pesquera industrial y una gran comunidad de pesca artesanal, también toda actividad camaronera que se produce en el golfo de Guayaquil en el archipiélago de Jambelí. Tendremos bases de operación de uso exclusivo de la Armada, con muelles y servicios portuarios permanente, porque muchas veces dependemos que nos presten un muelle para operar, con este triángulo garantizamos operaciones y logísticas permanentes y oportunas.



P: ¿Hay un tiempo estimado para su completa operación?



R: Tenemos el diseño listo de lo que será la Capitanía de Puerto y con la ayuda de entidades privadas para la construcción de ciertas áreas como el muelle y la infraestructura física de la Capitanía y cuando existan los presupuestos calculamos en principio esté lista en dos años, todo depende de la asignación presupuestaria.



P: ¿Este triángulo permitirá un control mucho más efectivo en la zona exclusiva económica?



R: Ante la presencia de la flota pesquera en las cercanías de la zona exclusiva estamos cumpliendo nuestro rol: vigilancia marítima para garantizar que ninguna actividad extractiva se produzca en nuestras aguas jurisdiccionales, somos una institución del Estado que se enmarca dentro de las leyes nacionales e internacionales. Como Comandante General de Marina estoy indignado por la presencia de estas unidades, pero tengo que actuar de acuerdo a la ley.



P: Organismos internacionales han manifestado su intención de apoyar al control ¿cuál es su criterio?



R: La Armada garantiza que ninguna actividad extractiva o que esté fuera de la ley o dentro del espacio jurisdiccional, se cometa, en momento que esto suceda actuaremos de inmediato siempre en el marco de la ley; no podemos actuar como corsarios, somos una entidad del Estado que es la única autoridad marítima nacional, dentro de las 200 millas no existe nadie más que deba hacer este trabajo; si alguien más quiere hacerlo y contribuir con el tema ambiental o de pesca y que no pertenezca a la Armada o al Estado pues bienvenido sea, pero a partir de la milla 201, de ahí hacia adentro nosotros con todos los medios disponibles garantizamos que nuestras aguas jurisdiccionales están protegidas. (I)