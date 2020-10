Testimonio de Tamayo menciona a Azuero como gestor de puestos

Un quinto testimonio anticipado puso en evidencia la participación del exasambleísta Eliseo Azuero, quien se encuentra prófugo de la justicia en un caso de delincuencia organizada que se detectó dentro de la fallida construcción del hospital de Pedernales, en Manabí.

Esta última versión estuvo a cargo de René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de

Obras Públicas (Secob) y también uno de los 19 procesados en la causa.

Su versión, ante Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), detalló que durante

dos años buscó una plaza de trabajo para completar el tiempo de jubilación que le faltaba. En esa

época, a través de un encuentro casual habló con el exlegislador. En julio de 2019 le envió su

currículo.

En agosto de ese año le informaron que fue seleccionado como candidato para director de Secob. Luego de su posesión al cargo, le informaron que debía desembolsar $ 8 millones.

Tamayo aseguró que fue presionado para que se posesione a Jorge Jalil como subdirector de Secob quien también está procesado en el caso.

"El señor Jalil tenía todo el respaldo para firmar el contrato, no me he beneficiado de un solo centavo y no he sido parte de este esquema de corrupción, en el mes de diciembre de 2019 yo no podía cumplir con algunos espacios de trabajo que me solicitaron, tenía que ver la disponibilidad de espacios y el dinero, el asambleísta (Eliseo) Azuero me llamó previamente, me indicó que el asesor del asambleísta (Daniel) Mendoza me iba a entregar una maleta para el, le entregué la maleta integra al asambleísta. Al terminar el año ya no volví a recibir llamadas de Azuero", expresó.

Antes de culminar su versión, Tamayo pidió disculpas al país y a la población de Pedernales. Y aseguró que seguirá colaborando con la justicia en torno a esta causa.

Marcelo Icaza, abogado de Tamayo, reiteró que su cliente no fue beneficiario de entregas de dinero. Reiteró que la declaración advirtió que él entregó a Azuero su currículo porque quería laborar el tiempo que le correspondía para acogerse a la jubilación.

Antes de Tamayo, rindieron su testimonio anticipado el exasambleísta Daniel Mendoza; su exasesor Jean Carlos Benevidez; el contratista José Véliz y el ingeniero Franklin Calderón.

Dentro de este proceso, se espera que la Fiscalía solicite fecha y hora para realizar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los procesados. (I)