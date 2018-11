Joven pidió taxi por aplicación móvil y fue violada

"Lidia" reconoció a su agresor sexual. La mañana de este martes 13 de noviembre, la víctima, de 21 años, se paró detrás de un vidrio de visión unilateral de la cámara de Gesell y señaló al hombre que, según ella, la atacó sexualmente dentro de un carro.

La joven narró que el 23 de octubre solicitó una carrera de taxi a través de una aplicación móvil. Luego de unos minutos, un individuo la llamó para decirle que estaba afuera y ella se subió confiada.

No sabía que la llamada era una estrategia para despistarla, pues aunque él trabajaba para la compañía, no era el conductor asignado. "Asumí que era el taxi que había pedido".

El chofer la llevó hacia Pascuales, se detuvo, la amedrentó con un arma de fuego y le quitó sus pertenencias. "Si intentas huir te disparo", le advirtió para someterla. Ahí supuestamente llamó a otros hombres y habló de otras chicas que eran llevadas a un lugar del que no precisó.

Luego de colgar la "llamada" le dijo a "Lidia" que le ordenaron asesinarla y él le preguntó qué podía hacer ella para que no la matara.

Ella le respondió que no tenía más dinero y el individuo la obligó a que le hiciera sexo oral mientras seguía conduciendo, ahí también le tocó las partes íntimas. "Él tenía intención de violarme, lo sé porque me dijo que tenía un condón. Me salvé porque se me ocurrió inventarme que era portadora de VIH y tenía herpes".

Luego la dejó en un parque en la cdla. Guayacanes, en el norte de Guayaquil, pero antes le dijo que dos hombres la vigilarían y que si pedía ayuda, la mataría. También la amedrentó para que no denunciara, pues tenía su cédula de identidad y sabía dónde vivía y estudiaba (ella estaba uniformada).

El fiscal César Suárez Pilay, de la Unidad de Violencia de Género, explicó que el individuo, que es extranjero, fue localizado a través de la aplicación y se le giró una boleta de captura.

"La víctima lo reconoció y al ser este otro indicio se le imputará el delito de violación, sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Será llevado a audiencia de formulación de cargos".

Agregó que el detenido se acogió al derecho constitucional del silencio. (I)