Siete personas fueron vinculadas con red de lavado de activos

Cuatro personas que habrían participado en el lavado de 19 millones de dólares, fueron detenidas la madrugada de este 12 de junio, en un operativo ejecutado en los cantones Gualaceo, Cuenca y Cañar, por las unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional.

En la acción conjunta se hicieron efectivas las órdenes de allanamiento a varios inmuebles y empresas, otorgadas por el juez competente. Allí fueron detenidos Andrés C., Ricardo C., Nicolás C. y María C.

Según la Fiscalía, también son procesados Mauricio C., Eugenia L. y María G. (al momento prófugos), quienes tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada por usura y, según las investigaciones, éste sería el delito precedente.

En la audiencia de formulación de cargos –que duró 12 horas–, la Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados, mismos que hacen presumir la participación de estas siete personas en el delito de lavado de activos.

Al finalizar la audiencia, a pesar de que el organismo judicial solicitó la prisión preventiva en contra de estos ciudadanos, el juez de la Unidad Judicial de Gualaceo, Edwin Regalado, les dictó prohibición de salida del país, presentación obligatoria ante la autoridad –los lunes, miércoles y viernes– y el uso del grillete electrónico.

Además, el juzgador dispuso la incautación de dieciséis inmuebles, dieciocho vehículos y la retención del dinero en más de cuarenta cuentas bancarias de los procesados. (I)