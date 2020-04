Sentencia de 8 años de cárcel para Rafael C. fue oficializada por escrito

A 20 días de que el Tribunal penal, integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, anunciara la sentencia oral en el caso Sobornos 2012-2016, las partes procesales fueron notificadas con la sentencia por escrito.

Según informó la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el documento de 413 páginas fue remitido a las partes procesales (Fiscalía, Procuraduría y los abogados de los 21 procesados) a las 22:38 del domingo.

Según el fallo, el Tribunal condenó a ocho años de prisión al exmandatario y a quien fue su vicepresidente Jorge G., por ser autores mediatos por instigación del delito de cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, por el que fueron procesadas 21 personas.

La misma pena fue dictada para seis exfuncionarios públicos: Vinicio A.; María de los Ángeles D.; Walter S.; Alexis M.; Viviana B.; Christian V.

De igual manera, 8 años de prisión para 10 empresarios: Alberto H.; Bolívar S.; Edgar S.; Víctor F.; Ramiro G.; William Ph. C.; Rafael Leonardo C.; Teodoro C.; Pedro V.; y Mateo Ch.

El procesado Jamil M., fue liberado de culpa, mientras que para la exasesora presidencial Pamela M., por su colaboración para esclarecer el caso se le impuso una condena de 38 meses y 12 días de prisión.

Y para la exasistente presidencial Laura T. 19 meses y 6 días, también por su cooperación eficaz.

Tras la notificación y luego de revisar el documento, los procesados que no estén de acuerdo con el fallo pueden solicitar ampliación y/o aclaración, apelar y luego ir por la casación.

Paúl Ocaña, abogado de Teodoro C., uno de los procesados, dijo que para presentar recursos tienen tres días, pero por la emergencia sanitaria los plazos y términos están suspendidos por lo que esperarán que se normalice la situación. (I)