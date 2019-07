Sentencia anulada en caso lavado de activos por la trama Odebrecht 

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha anuló esta noche la sentencia que ratificaba la inocencia de tres procesados por presunto lavado de activos, cometido en la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, dentro del caso Odebrecht.

Los magistrados de primera instancia ratificaron la inocencia de los imputados Ramiro C., Gustavo M. y Vladimir S. Pero en la audiencia de apelación a la sentencia, los jueces nacionales consideraron que el fallo carece de una debida motivación y que se violentó la legítima defensa del Estado ecuatoriano en calidad de víctima. Por ello, el juicio volverá a realizarse con otro tribunal, para resolver la situación jurídica de los tres procesados.

El juez Leonardo Barriga indicó que el Tribunal de primer nivel no permitió la inclusión del testimonio anticipado de José Santos, delator de Odebrecht, a pesar de haber sido anunciado adecuadamente y que se encontraba dentro de los acuerdos probatorios de las partes procesales.

La Fiscalía demostró que en 2013, Ramiro C. se desempeñaba como gerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador EP. Ese mismo año, la empresa Constructora Norberto Odebrecht participó en la licitación para la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, contrato que fue suscrito entre el procesado y los representantes de Odebrecht.

De acuerdo con las investigaciones, Gustavo M., representante de Ramiro C. ante la empresa brasileña, presuntamente recibió valores en 2014 y 2015, a través de las cuentas de sus empresas en Panamá.

Gustavo M. entregó dinero en efectivo a Ramiro C., pero también a través de transferencias a la cuenta de Vladimir S. (en Estados Unidos), quien entregó los valores en Ecuador utilizando su empresa. Para ello, se generó una factura por un servicio no prestado entre Ramiro C. y esa compañía.

El monto por el cual se adjudicó el Poliducto Pascuales-Cuenca a la empresa Odebrecht fue de $ 370 millones. Esa adjudicación implicó un acuerdo entre la constructora brasileña y los procesados por $ 300.000. (D)