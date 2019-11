Autoridades se pronuncian sobre video de notario que amenaza a agentes

Una vez que se viralizara un video en el que aparece el notario público Elvis Rivas, intimidando y amenazando a varios agentes de tránsito del cantón Daule, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart rechazaron el “irrespeto” hacia las autoridades de control de vías.

“Bien que @GoberdelGuayas impulse acciones para sancionar a ciudadano que falta al respeto a los agentes”, señaló Romo en su cuenta de Twitter, al tiempo que desmintió conocer a Rivas, quien en el video aseguró tener contacto con la ministra.

Ya que además me menciona, aclaro: a)no lo conozco, b)es una institución distinta a Policía, c)aún de darse a y b, q nadie cuente conmigo para evadir la leyhttps://t.co/Yt6Ry1WDLC — María Paula Romo (@mariapaularomo) November 7, 2019

“Ya que además me menciona, aclaro: a) no lo conozco, b) es una institución distinta a Policía, c) aún de darse a y b, que nadie cuente conmigo para evadir la ley”, enfatizó.

El inconveniente se originó luego que unos agentes de tránsito retuvieran al conductor de un camión (de más de 15 toneladas) por conducir con licencia tipo B, documento que solo le sirve para trasladar vehículos que no superen las 5 toneladas.

El Director Ejecutivo de la CTE, @EduardoAyalaG, no permitirá que se atente contra la integridad de nuestro Cuerpo de Vigilancia. En las próximas horas estaremos presentando una denuncia formal para que el agresor, que se identificó como notario público, sea sancionado. pic.twitter.com/kI9CunBAko — Comisión de Tránsito (@CTEcuador) November 7, 2019

Una vez retenido el conductor, Elvis Rivas, notario del cantón El Empalme, increpó a los agentes y amenazó con llamar a la ministra María Paula Romo para que lo ayudara e, incluso, dijo tener "miles de dólares" para hacer que les den "de baja" a los agentes.

"Tengo suficiente dinero para comprarlos en kilo. Vigilantes necesitados y miserables…", se le escucha decir al notario.

Luego que el video se difundiera por redes sociales, el gobernador Pedro Pablo Duart expresó en Twitter que tomará "las medidas necesarias para frenar este tipo de violencia contra la autoridad ¡Basta de irrespeto! El dinero compra bienes, jamás personas. ¡En nuestra provincia, las instituciones serán respetadas!".

Vamos a tomar las medidas necesarias para frenar este tipo de violencia contra la autoridad ¡Basta de irrespeto! El dinero compra bienes, jamás personas. ¡En nuestra provincia, las instituciones serán respetadas! @EduardoAyalaG @CTEcuador https://t.co/j2JgFme3UE — Pedro Pablo Duart (@PedroPabloDuart) November 7, 2019

En redes sociales los usuarios también expresaron su malestar por el comportamiento de Rivas.