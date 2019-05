Renuncia director nacional del Servicio de Rehabilitación Social

Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Rehabilitación Social, anunció la tarde de este viernes 31 de mayo su renuncia a la entidad, en medio de una crisis del sistema carcelario que ha cobrado la vida de personas privadas de la libertad.

En rueda de prensa ofrecida esta tarde en Quito, el funcionario alegó motivos personales que lo condujeron a tomar la decisión y denunció que ha recibido mensajes que podrían amenazar su integridad y la de su familia.

“Mis hijas, mis nietas estaba sufriendo mucho por este tema, el incremento de la violencia... he recibido algunos mensajes también dudosos, y eso ha provocado que la familia me haya solicitado que me separe de este cargo”, manifestó el funcionario.

Agregó que hace un mes ya había presentado su dimisión, pero ahora lo hace de manera irrevocable.

Pazmiño señala que el gobierno analiza una entrega de 40 millones de dólares para cumplir con el Estado de Excepción decretado hace una semana y que involucra entre otras medidas la participación de las Fuerzas Armadas en los controles en los exteriores de las cárceles.

Según Pazmiño, en lo que va de este año 15 personas privadas de la libertad han muerto en distintos hechos de violencia, que incluso han sido grabados mediante dispositivos móviles a los que tienen acceso los presos.

El último de los incidentes se produjo este jueves en la Penitenciaría del Litoral, donde seis internos murieron en una riña entre grupos que operan al interior de las prisiones.

El titular del sistema carcelario ecuatoriano indicó que 85 reos de alta peligrosidad fueron trasladados a pabellones de máxima seguridad en las regionales del Litoral, Turi y Latacunga.

Pazmiño señaló que 8 millones de dólares se requieren para la adquisición de nuevos equipos, entre ellos de rayos X para los filtros de seguridad. (I)