Relator de CIDH rechaza prisión de Sara Velástegui

Del caso de Sara Velástegui, quien fue condenada a 40 días de prisión por hacer una denuncia en Facebook, ya tiene conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Édison Lanza, relator de la Libertad de Expresión de esa entidad, el caso de Velástequi demuestra que “Ecuador debe modificar el delito de injurias”.

Además dijo que las penas de prisión por informar u opinar sobre temas de interés son incompatibles con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Libertad de Pensamiento y Expresión.

Velástegui fue trasladada este martes 27 de noviembre a la cárcel de Ambato.

La asambleísta Jeannine Cruz señaló que “es clara la persecución de la que (Sara) es víctima por opinar”. Cree que la publicación no es “injuriosa” y cuestiona que “si un ciudadano no puede expresarse en Facebook porque un prepotente se ofende y persigue, no hay democracia”. (I)