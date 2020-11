Psicólogos clínicos cumplieron con entrevistas individuales para los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia

Un equipo de ocho profesionales en psicología clínica aplicó el segundo componente de la prueba psicológica a los postulantes del Concurso para la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El evento se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde se habilitaron ocho salas para que los psicólogos realicen su trabajo de manera reservada. Cada sala cuenta con equipos de audio y video, para el registro de la entrevista.

Se trata de una entrevista presencial con cada uno de los aspirantes. Los psicólogos que apoyan en este proceso, fueron seleccionados luego de un riguroso análisis y revisión de 40 hojas de vida, enviadas por universidades; colegios provinciales y asociaciones de psicólogos clínicos, informó el CJ.

Pedro Crespo, director General del CJ informó que 84 de los 95 postulantes habilitados para seguir en el Concurso, cumplieron el primer componente de la prueba psicológica que consistió en la aplicación de un test que fue respondido a través de un ordenador.

Añadió que la evaluación psicológica no tiene puntuación y sus resultados específicos son confidenciales, pero quienes sean declarados como no idóneos, no podrán continuar en el Concurso Público.

El Director General de #CJ, Dr. Pedro Crespo y la Dir. Nacional de Talento Humano, Ing. Margoth Astudillo, en acto protocolar, dan la apertura a la segunda parte de las pruebas psicológicas del #ConcursoCNJ2020 pic.twitter.com/pPF4ssYNYr — Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) November 20, 2020

El funcionario indicó el artículo 42 del Reglamento del Concurso establece que la evaluación psicológica clínica se realiza para asegurar que ninguno de los postulantes presente cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que les impida cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al cargo al que aspiran.

El acto se desarrolló en presencia del Director General junto con la Directora Nacional de Talento Humano, Margoth Astudillo y miembros de la Veeduría Ciudadana designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que vigile el concurso.

El doctor Crespo subrayó que en anteriores concursos, los postulantes acudían a psicólogos clínicos de su confianza para obtener un documento que certificaba que no tenían ningún tipo de alteración mental que le impida ejercer el cargo de juez de la CNJ.

Esos certificados obedecían a un formato (…) se obtenían del mismo psicólogo 40 o 50 certificados a cambio de 180 o 200 dólares. Esto se ha descartado de raíz”, dijo. (I)