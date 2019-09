Reformulan los cargos contra 7 procesados por atentado a Raúl Llerena

La jueza de Garantías Penales de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Marlene Sotomayor, acogió el pedido de la Fiscalía y reformuló los cargos en contra de las siete personas procesadas por su presunta participación en el atentado que sufrió el jurista guayaquileño Raúl Llerena.

En vez de tentativa de asesinato, ahora estas personas son procesadas por tentativa de sicariato. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Marco Ordeñana presentó nuevos elementos de convicción, entre ellos la pericia de explotación telefónica a los teléfonos celulares de los procesados, que revelaría conversaciones y fotografías relacionados con el hecho que se investiga.

A partir de la extracción de estas conversaciones, la Fiscalía pidió la vinculación de un nuevo procesado a la investigación. Se trata de Fidelino A. C., un privado de la libertad que se encuentra cumpliendo pena por el delito de robo con muerte.

A estos elementos se suman el informe de balística al arma incautada, una prueba dactiloscópica a las huellas encontradas en el vehículo en el que se cometió el ilícito, así como un informe de inspección ocular técnica a los indicios recogidos en el lugar del atentado contra Raúl Llerena.

Finalmente, una pericia de audio y video a las cámaras de seguridad de varias urbanizaciones cercanas al puente que une Samborondón con Guayaquil.

La jueza Sotomayor ratificó la prisión preventiva en contra de Francisco C. Q., Kenner C. Q., Gabriel B. M., Alexander M. P. y Edison D. J., así como el arresto domiciliario para los procesados Erika R. V., y Luis S. R., por su estado de gestación y discapacidad física, respectivamente. Además, dictó orden de prisión a Fidelino A. C., a quien se le abrirá un nuevo proceso penal.

Sobre la situación del procesado Luis S. R., la Fiscalía solicitó el cambio de su actual medida cautelar a prisión preventiva. No obstante, la jueza dispuso mantener el arresto domiciliario hasta que se conozcan los resultados de una valoración médica, que determinará su grado de discapacidad, de acuerdo a un pedido de la Defensoría Pública.

La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.

El atentado contra Raúl Llerena ocurrió la mañana del lunes 12 de agosto del 2019, a unos 600 metros del puente que une a la parroquia La Puntilla del cantón Samborondón con la ciudadela Sauces, en Guayaquil.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143, en concordancia con el artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el delito de sicariato la pena aplicable será de uno a dos tercios de la condena que le correspondería si se hubiera consumado el delito, en este caso, de sicariato.

Dicha infracción se sanciona con pena privativa de libertad de 22 a 27 años a la persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero. (I)