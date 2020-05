Privada de libertad obtuvo su segundo título de tercer nivel en la cárcel

Patricia L., quien está privada de la libertad en el Centro Regional de Cotopaxi, se incorporó como abogada en medio de la emergencia sanitaria. Este es su segundo título de tercer nivel, pues antes ya se graduó como Tecnóloga en Telemática de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE).

"He invertido mi tiempo en actividades productivas para alcanzar mis sueños y nuevas metas. Esto me ayudará cuando me reinserte en la sociedad", expresó.

La ciudadana defendió su tesis a través de videoconferencia con las máximas autoridades de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), quienes la felicitaron por su empeño.

“No fue fácil. La educación a distancia también requiere de entrega y sobre todo disciplina para que a más de lo que nos explican en las clases y lo que leemos en los textos realicemos consultas adicionales. Es la única manera de despejar dudas e incrementar nuestros conocimientos", manifestó Patricia.

Ella destacó que ha tenido la apertura para acudir a la biblioteca del 06:11:07 para resolver sus dudas y desarrollar sus tareas.

La privada de la libertad aún siente deseos de seguirse preparando y su próxima meta es ser Psicóloga, por lo que ya se matriculó en la Universidad Técnica del Norte (UTN).

Mélida Garzón, promotora educativa, manifestó que esto "es un ejemplo a seguir. Ella se ha dedicado a estudiar y eso le servirá mucho cuando recupere su libertad. Además colabora con el eje de tratamiento educativo en el infocentro para ayudar a sus demás compañeras en esta área".

Patricia agradeció a las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y a su familia por todo el apoyo brindado, pues asegura que el estudio se ha convertido en su aliado durante la privación de libertad. (I)