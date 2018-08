Prisión preventiva para seis detenidos por robo en el norte de Guayaquil

Policías del Distrito Modelo interceptaron sobre la avenida. de Las Américas y Joaquín Orrantia, norte de Guayaquil, un vehículo Hyundai Accent blanco y aprehendieron a sus seis ocupantes por el presunto delito contra la propiedad (robo).

El comandante del Distrito Modelo, coronel Rommel Navarrete Castillo, señaló que a las 23:30 del domingo una patrulla policial que realizaba patrullajes preventivos observó en la avenida de las Américas, a la altura de la ciudadela Simón Bolívar, el automotor en actitud evasiva.

Cuando los gendarmes se disponían a tomar procedimiento para un control normal, el conductor del Hyundai aceleró, pero el automotor fue alcanzado a la altura de la avenida Joaquín Orrantia, frente a TC Televisión.

Según el coronel Navarrete, los ocupantes fueron identificados como Andrea Marlene R. Q., Richard Josué C. C., Juan Fernando Ll. V., Juan Francisco C. L., Kleber Bryan del H R., y Richard Alfredo M. R., quienes no justificaron el porte de un arma de fuego que estaba en la cabina del automotor.

También se hallaron varios celulares, tres de ellos que no justificaron la procedencia.

Los sospechosos fueron trasladados a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), donde dos ciudadanos que habían llegado a denunciar el robo de sus teléfonos, al observar el vehículo Hyundai y a los aprehendidos, los reconocieron como las personas que utilizando un arma de fuego, los asaltaron.

En la audiencia de calificación de flagrancia, el juez dictó prisión preventiva contra los detenidos y el inicio de la instrucción fiscal, hasta el 5 de septiembre.

A las 10:00 de ese día se instalará la audiencia de procedimiento directo por el presunto delito de robo, establecido en el Art. 189 inciso 1, del Código Orgánico Integral Pena (COIP).

Hasta le fecha en que se instalara la audiencia los seis sospechosos permanecerán en el Centro de Privación de Libertad de La Zona 8. Mientras que las evidencias incautadas se encuentran ingresadas en el Centro de Acopio de Indicios de la Policía judicial de la Zona 8. (I)