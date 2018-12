Prisión para familiares de implicado en muerte de Juliana Campoverde

La justicia ecuatoriana dictó órdenes de prisión preventiva con fines investigativos en contra del padre y hermano de Jonathan C., principal implicado en la desaparición y muerte de la joven Juliana Campoverde, informó la tarde de este viernes 28 de diciembre la Fiscalía del Estado.

“Por pedido de Fiscalía, esta tarde se otorgaron dos órdenes de detención con fines investigativos para los ciudadanos Patricio C. e Israel C., padre y hermano de Jonathan C., procesado por presunto secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde”, indicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

No obstante, los familiares de Jonathan C., ya no se encuentran en el país. Israel C., hermano menor de Jonathan, no acudió a ninguno de los tres llamados de la Fiscalía de Pichincha, en donde debía ampliar su versión de los hechos. En diciembre registró varios movimientos migratorios hacia Estados Unidos.

En ese país, también, se encuentra Patricio C, padre del procesado. Este último era el pastor principal de la iglesia Oasis de Esperanza.

En 2014, Israel C. figuró como representante legal y buscó la personería jurídica del centro religioso. El Ministerio de Justicia le negó el pedido por falta de probidad del pastor Jonathan C.

Actualmente, la iglesia se encuentra cerrada. En el primer testimonio, Patricio C. señaló que el 7 de julio de 2012, cuando desapareció Juliana, se encontraba conversando con otro pastor.

Mientras que Israel C. indicó que veía películas en su casa con varios amigos. El miércoles se excavó en un metro de profundidad en el patio de Jonathan C. y no se encontró nada.

La instrucción fiscal terminó este viernes. Entre las últimas diligencias, el Ministerio Público con el apoyo de la Policía realizaron la búsqueda del cuerpo de Campoverde en el río Machangara, en el sector Solanda, sur de Quito. Esta actividad fue solicitada por la madre de la fallecida.

El próximo 3 de enero, la Fiscalía entregará el informe previo a la audiencia preparatoria de juicio. (I)