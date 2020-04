Dos policías heridos durante motín en cárcel de Ambato

Un motín se produjo en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato (Tungurahua) la mañana de este domingo 18 de abril. Según las primeras versiones, los internos protestaron para exigir garantías dentro de la instalación ya que -supuestamente- habría cuatro personas infectadas por covid-19.

La reacción de los agentes de seguridad penitenciaria permitió controlar la situación. Se abrió una investigación para determinar las causas del motín.

#SNAI_Zona3 Gracias a la acción oportuna de #ASP y @PoliciaEcuador se controló un amotinamiento en el #CRSAmbato, y procederán a investigar a los presuntos responsables para aplicar las sanciones respectivas. #SeguridadPenitenciaria #QuédateEnCasa #JuntosEcuador pic.twitter.com/L6CPZmR8vm — Servicio Integral Ecuador (@SNAI_Ec) April 19, 2020

Según información del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), dos servidores policiales resultaron heridos y fueron trasladados a casas de salud.

No obstante, todavía no se confirma si hay o no personas infectadas con el virus en el CRS.

Familiares de los internos se concentraron en los exteriores del centro penitenciario. Unidades de la Policía y del Cuerpo de Bomberos se encuentran en el lugar. (I)