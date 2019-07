Policía detenido pedirá la baja para defenderse

Asegura que en las filas de la institución no tendrá las mismas garantías que los civiles. Lo acusan de presuntos nexos con organizaciones de microtraficantes.

El sargento primero Franklin O. fue detenido el pasado 27 de junio durante un operativo antidelictivo.

Aseguró que es inocente de las acusaciones de nexos con microtraficantes que le endilgan, pero que para defenderse tendrá que retirarse como policía.

El mencionado día los agentes policiales realizaron la operación “Jaque Mate II”, la cual dejó 93 personas detenidas en siete provincias, entre ellas el gendarme.

El general Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), indicó que él y otro uniformado aprehendido en el mismo operativo serían investigados por supuestos vínculos con microtraficantes.

El sargento explicó que su detención se dio por atender el llamado de unos ciudadanos que le solicitaron asistencia en la calle.

“Unas personas llamaron mi atención y uno como uniformado siempre está presto a colaborar. Me acerqué, me explicaron que tenían a un familiar detenido por temas de drogas y me preguntaron ¿cómo podían sacarlo?”.

Afirmó que en ese momento notó la presencia de personal policial que realizaba trabajos de Inteligencia, pero como no estaba cometiendo ningún acto ilegal no se preocupó. “Solo por el hecho de haber hablado con esas personas fui capturado 15 días más tarde”.

Lamentó que tuvo que pasar 24 horas detenido hasta que le dictaran medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Actualmente debe presentarse cada siete días en la Fiscalía de Guayas.

Además se quejó de que un canal de televisión grabó y transmitió su rostro aunque aún no se le ha comprobado nada.

“Tengo 24 años de servicio en la institución. Soy líder comunitario, me conocen en varios lugares por mis servicios y ahora aparece mi rostro como si fuera un delincuente”, reclamó.

Dijo que ahora se verá obligado a solicitar la baja de la institución para defenderse de los cargos que le imputan, con mayores garantías y libertad.

También exigirá al canal de televisión que difundió su imagen, que haga la aclaración y exprese las disculpas públicas correspondientes.

“Uno como policía está subordinado a las decisiones de los superiores y no se tiene las mismas garantías para defender la honra que sí tienen los civiles”.

Otra motivación para su decisión es que pese a que ya se reintegró a sus funciones durante los 90 días que durará la instrucción fiscal, el hecho de ser investigado causa malestar y trato diferenciado en la institución.

“Como uno fue detenido y está bajo investigación lo miran diferente y lo marginan. Uno no ha dedicado su vida a la institución para que lo traten así”.

Otros casos de policías capturados

El jueves 7 de febrero, ocho policías fueron detenidos en Pichincha por asociación ilícita. Los gendarmes estaban acusados de cobrar sobornos para omitir infracciones de tránsito.

Asimismo, el 4 de abril, cuatro policías en servicio activo fueron capturados en el sector conocido como “entrada de la 8”, en Guayaquil, y acusados del mismo delito.

Ellos fueron aprehendidos en un operativo de control, cuando se movilizaban en tres vehículos en cuyo interior se hallaron armas de fuego e indumentaria policial. Los tres agentes del orden se encontraban fuera de servicio. (I)