Policía capturó banda de asaltantes luego de cuatro meses de investigaciones

La operación Victoria 958 dio resultado: se desarticuló a un peligroso grupo delictivo dedicado a los delitos de robo y hurto a personas en los vehículos de transporte público.

La banda, integrada por cinco hombres y dos mujeres, tenía mucha experiencia en este tipo de atracos. Su centro de residencia y reuniones eran algunas viviendas en el sur, pero sus escenarios para delinquir eran distintos lugares de la ciudad y de los valles aledaños.

Su habilidad para despistar a la Policía terminó este martes 22 de septiembre de 2020, gracias a un eficaz operativo planificado con unidades tácticas de la Policía Nacional, gracias al cual se detuvo a quienes perjudicaban a las víctimas robándoles sus celulares y equipos electrónicos que luego los comercializaban de manera ilícita.

El trabajo investigativo desarrollado por cuatro meses permitió identificar al líder de la organización, quien durante un buen tiempo estructuró un grupo de siete integrantes que actuaban bajo el siguiente modus operandi: identificaban a sus potenciales víctimas, realizaban un estudio de sus hábitos y movimientos, planificaban la operación y ejecutaban el delito cuando las personas iban a bordo de los medios de transporte público, robándoles, en especial, celulares de alta gama, previamente seleccionados.

En la operación policial se allanaron seis viviendas y se detuvo a los siete integrantes de la banda, además de que se recopilaron indicios que servirán para determinar la relación existente entre los miembros de la estructura y el delito que se investiga, con el fin de alcanzar una sentencia condenatoria en firme.

Los asaltantes son:

Jefferson Alexander C., ecuatoriano de 24 años, registra dos procesos por hurto y uno por robo. Marlon Esteven V., ecuatoriano de 21 años, registra tres procesos anteriores (uno por hurto, uno por ataque y resistencia y uno por robo). Víctor Hugo C., ecuatoriano de 21 años, registra dos procesos, uno por hurto y uno por robo. Segundo Tomás B., ecuatoriano de 40 años. Edison Patricio P., ecuatoriano de 37 años, registra un proceso por hurto. Ana Irene M,. ecuatoriana de 41 años, registra un proceso por hurto. Martha Cecilia C., ecuatoriana de 39 años, registra cuatro procesos, tres por hurto y uno por robo.

Entre los indicios se incautó 63 teléfonos celulares, tres laptops, cinco discos duros, tres dispositivos para liberar banda ancha, 21 tarjetas Micro CD, dos cuadernos, un radio de vehículo, un retroproyector, dos televisores, nueve objetos varios y 593 dólares.

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para el trámite legal y los indicios se ingresaron a las bodegas de la Policía Judicial bajo cadena de custodia. (I)