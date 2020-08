Policía realiza la búsqueda del exasambleísta Christian Viteri, sentenciado en el caso Sobornos

La Policía Nacional solicitó a la Unidad de Migración un informe del exasambleísta Christian Viteri, sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado en el caso Sobornos, para confirmar si salió o no del país. Mientras eso se confirma, su abogado, Marcelo Dueñas, admitió que no conoce la ubicación de su cliente.



"No tengo información confirmada. No he hablado con Viteri. Es una noticia que no he podido confirmar", expresó el jurista en declaraciones a Diario El Telégrafo.



Andersson Boscán, periodista del sitio La Posta, aseguró en su cuenta de Twitter que Viteri abandonó el país por la frontera con Colombia, añadiendo que ingresó a Venezuela.



Dueñas dijo que conoció del rumor a través de redes sociales por lo que no supo informar en dónde se encontraba su cliente. "Siendo el abogado no he tenido conocimiento si tomó alguna decisión de salir del país", manifestó.



Esta presunta fuga se conoció horas después de que se confirmara que para el jueves 3 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de casación por el caso Sobornos.



La convocatoria se conoció ayer, luego de que se anunciara que de 20 recursos de casación presentados, se dará trámite a 15. Entre ellos, el de Viteri. Además del recurso presentado por el expresidente Rafael Correa, así como el exvicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios del régimen.



Mientras tanto, el exasambleísta se encuentra con medida cautelar de presentación periódica en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, por lo que no puede salir del país.



Dueñas añadió que si bien ya se acerca la fecha para la audiencia, no implica que Viteri acuda de manera obligatoria . "Es el abogado quien tiene que presentar la defensa en el recurso de casación", advirtió Dueñas. (I)