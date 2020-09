Policía localizó en Atacames a la exreina Ximena Zamora

Ximena Zamora, exmiss Ecuador quien representó al país en Miss Universo 2005, fue localizada en Atacames (provincia de Esmeraldas), informó este martes 22 de septiembre, la Policía Nacional.

LOCALIZADA

Mediante trabajos investigativos localizamos a Laura Z., en Atacames, en #Esmeraldas, tras estar reportada como desaparecida desde el 03/09/2020, en #UIO.



Al momento se encuentra estable, tras ser valorada por una casa de salud. #Dinased#TrabajamosPorTuSeguridad pic.twitter.com/w241TkrtLi — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 22, 2020

La exreina fue reportada como desaparecida el jueves 3 de septiembre último, en Quito. No obstante, la labor de búsqueda de los agentes, permitió su localización.

Según informó la fuente policial, Zamora fue valorada en una casa de salud. Su condición es estable.

Fausto Olivo, director Nacional de Dinased, en declaraciones a medios de comunicación, informó que en lo que va de 2020 la institución ha recibido más de 2.000 denuncias, de las cuales el 98% de las personas se localizan en las primeras horas de la denuncia.

Explicó que en el caso de Zamora, se trasladó en un vehículo con un acompañante. No obstante, debido a que no se reportó en los días posteriores en los que realizó el viaje, los familiares presentaron la denuncia y, por notificación de la Fiscalía, las labores de búsqueda se realizaron el 21 de septiembre. Su localización se realizó la noche de ayer, lunes.

Mujer indicó que no se puso en contacto porque su teléfono no lo tenía a la mano. Cuando la exreina fue localizada reconoció que no sabía que sus familiares activaron una alerta de búsqueda.

Olivo indicó que se trató de un caso de desaparición voluntaria por lo que el caso quedó cerrado. (I)