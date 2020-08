Policía detuvo en Alausí a presunto asesino de una niña

Los habitantes de la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, se mantenían a la expectativa de las investigaciones que la Policía realizaba en su territorio por el asesinato de Emily Ll., una niña que apareció muerta a pocos metros de su casa con signos de estrangulamiento.



El caso se remonta a junio de este año, cuando los familiares de Emily no la encontraban y emprendieron la búsqueda con la Policía.



Vecinos de la zona, profesores y padres de familia, después de varias horas, encontraron el cadáver de la menor en un sembrío de maíz. La autopsia reveló que la niña no tenía signos de violación y su muerte fue por estrangulamiento.



Investigación



Por dos meses, un equipo de la Dirección de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased), realizó una investigación en la zona y sus alrededores, y la mañana de este viernes 7 de agosto se procedió a detener a un adolescente, de 14 años, quien sería primo de la víctima.



“Tomamos fluidos de la niña el día en que murió, y para la investigación hicimos un cotejamiento con el presunto autor del hecho, lo que nos llevó a la conclusión de que el adolescente estaría involucrado en este suceso; los exámenes de ADN se efectuaron en Quito”, indicó Luis Montesdeoca, jefe de la Dinased Chimborazo.



Este asesinato, cuyo presunto autor también es menor de edad, mantuvo en alerta a los habitantes de la parroquia.



“Pensamos que podía ser alguien de afuera que ingresó hasta nuestro territorio, eso aumentó el miedo, después del trabajo de la Policía, por el cual estamos muy agradecidos, nos ha llegado la noticia de que se tiene al presunto culpable, es doloroso porque se truncó la vida de una niña que tenía un gran futuro por delante”, indicó Wilson Tenemasa, teniente político de la parroquia Huigra.



La tarde de este viernes se prevé se instale la audiencia y los procesos legales se efectuarán en la Fiscalía del cantón Alausí, “vamos a estar pendientes de este caso, pues la familia necesita tener justicia por la muerte de su niña”, acotó Tenemasa.



Emily era una de las mejores estudiantes de su escuela



Gardenia Cuadrado, profesora de Emily, se pronunció cuando el cadáver de la niña fue llevado hasta la morgue de Riobamba en junio pasado.



Señaló entre lágrimas que la menor era una de las mejores estudiantes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. Ella tenía en su celular los últimos deberes que Emily le mandó para su revisión, los cuales guarda como un recuerdo.



Este viernes la maestra señaló que “es triste volver a recordar lo ocurrido con mi estudiante, una niña inocente que recién empezaba a vivir, quiero dar las gracias a la Policía y autoridades por no dar su brazo a torcer y llegar hasta lo último, la queríamos mucho y la extrañamos”, añadió Cuadrado. (I)