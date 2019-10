Periodistas rechazan agresiones y calificativos denigrantes

Una docena de periodistas se convocó, la mañana de este 14 de octubre, en rechazo a las agresiones físicas y verbales recibidas durante el paro nacional en Ecuador.

Los profesionales se reunieron en la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil, con carteles con frases como: "No somos prensa vendida ni corrupta", "Somos periodistas y no delincuentes" o "La paz no está en un acuerdo, la paz está en la sensibilización de todo un pueblo".

En los cartulinas también había imágenes de algunas de las agresiones que quedaron registradas en vídeos aficionados o de los mismos medios de comunicación, por ejemplo la sufrida por Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas, al salir del Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito.

El reportero guayaquileño Antonio González expresó que "nosotros salimos a hacer nuestro trabajo. Tenemos nuestra familia esperando en casa. En la capital hubo compañeros que eran usados como escudos humanos y obligados a grabar. Hubo excesos tanto por parte de los uniformados como de los manifestantes".

Manuel Maila, otro periodista, instó a la ciudadanía a dejar atrás los epítetos heredados por el Gobierno anterior de "prensa corrupta" o "sicarios de tinta". "Nosotros cumplimos con nuestro trabajo de informar, no tenemos la culpa de los problemas que hay en el país".

Maricela Franco aprovechó para solicitar seguridad ante el arriesgado trabajo que se realiza. "Ni siquiera hay sanciones para quiénes agredieron a los comunicadores sociales. Qué bueno que ya hay un acuerdo y que puede volver la paz, pero no hay que dejar sin sanción a quiénes participaron en actos vandálicos como los saqueos. Hay muchas personas que lo perdieron todo". (I)