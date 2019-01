Periodista detenida en Panamá está libre

La periodista ecuatoriana Ligia Arreaga fue puesta en libertad este jueves 3 de enero tras permanecer detenida por 24 horas por supuestamente alterar el orden público y agredir a una jueza de paz, informaron medios locales.

Arreaga investigaba el miércoles 2 de enero en la provincia occidental de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, un cobro realizado a productores agrícolas para poder vender sus cosechas ante la presencia de una transnacional, cuando fue retenida por la Policía a órdenes de la jueza de paz, Ulzana Valdés.

Valdés, jueza de paz en la población de Puerto Armuelles, en Chiriquí argumentó que la periodista la “agredió” e “invadió su privacidad” cuando le pidió unas declaraciones sobre el tema.

A su salida del cuartel de Policía de Puerto Armuelles, Arreaga dijo a los periodistas que en ningún momento cometió alguna falta contra la juez de paz, publicó el canal local Telemetro.

Arreaga indicó que con esta acción se ha atentado contra el trabajo periodístico, y señaló además que Valdés “intuye o no sé quién le habrá soplado que yo vengo a hacer reportajes acá, poniendo en evidencia lo que está ocurriendo en este sector”.

“Entonces ha ordenado mi detención para que yo no pueda hacer mi trabajo, pero es lo que a nosotros nos hace poner más poder y más coraje para hacer nuestro trabajo”.

La comunicadora fue multada la noche del miércoles con $ 300 por no portar documento de identidad personal, por lo que se le mantuvo detenida. Sanción que de acuerdo con las leyes panameñas no aplica, dado que la suma a pagar no debe exceder los $20.

El Colegio Nacional de Periodistas de Panamá rechazó la sanción e indicó que el carné de identidad pudo extraviarse en el forcejeo entre las unidades de seguridad y Arreaga, ya que supuestamente intentaron quitarle su equipo antes de llevarla a la cárcel de Puerto Armuelles.

Arreaga estuvo fuera del país por dos años ante las amenazas de muerte en su contra por defender el Humedal Laguna Matusagaratí, en Darién, el tapón natural que une a Panamá y Colombia. (I)