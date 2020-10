Patricio Carrillo: "Exigimos que Jorge Chérrez de la cara en Ecuador"

Una exhaustiva investigación se inició tras identificar irregularidades en anteriores administraciones dentro del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).Dentro de estas irregularidades, se detectaron actores en tres niveles.

Patricio Carrillo, comandante General de la Policía, explicó de qué se tratan estas irregularidades que se enmarcan en millonarias estafas y cómo están trabajando para recuperar el dinero.

¿De todas las irregularidades detectadas, cuál es el perjuicio para Isspol?

Hay un monto de $ 327,3 millones en una operación denominada Swap; hay otro de $ 205 millones por operaciones de Reporto de bonos globales; hay otras operaciones de operaciones reporto de derechos fiduciarios que llegan a $ 72 millones. Pero no lo podemos cuantificar todavía porque muchas de estas inversiones ya no han sido renovadas. Lo que está comprometido en el portafolio de inversiones bordea entre los $ 650 y $ 700 millones.

¿Cuál fue el momento en que se decidió denunciar las irregularidades del Isspol?

Nosotros lo que hemos denunciado son transacciones que concentran más del 40% del portafolio de inversiones del Isspol.

Esto sucede en dos operaciones iniciales, tanto la de Swap de $ 327,3 millones como la operación de Reporto de bonos globales por un monto de $ 205 millones.

Esa es una alerta grave que nos llevó a buscar mayor información para saber qué estaba pasando.

Cuando empezamos a averiguar nos topamos con temas difíciles de detectar por la forma cuidadosa con que realizaron estas operaciones para que no se descubra la modalidad.

¿Qué descubrieron?

Entre lo que destacamos fueron algunas inconsistencias en los contratos. Entonces se pidieron auditorías. Y la auditoría de la Superintendencia de Bancos detectó debilidades en varias inversiones.

Las operaciones que nos preocupan son Swap, realizada en 2015 y que instrumentalizó a finales y enero de 2016. Isspol transfirió unos bonos internos por un valor de $ 327,3 millones a una empresa por Jorge Chérrez, dueño de la empresa IBCorp.

Supuestamente recibiríamos unos flujos que iban a venir de este tipo de transacciones. Pero en la práctica no encontramos beneficio.

Ahora, no sabemos quién es el titular de nuestros bonos, pero tenemos unas notas globales de depósito, que supuestamente están bajo custodio de Decevale.

¿Qué respuesta han tenido de Decevale?

Cuando nosotros pedíamos información para conocer qué tipo de garantías tenemos de esa inversión, Decevale nos ha dado muchas evasivas y ahora está intervenida por la Superintendencia de Compañías.

Respecto de esta y otras operaciones hemos querido hacer un proceso inverso para encontrar alguna trazabilidad que nos oriente, dónde o cómo podemos encontrar el beneficio a esas operaciones y no encontramos.

¿Qué exigen a Decevale?

Lo que exigimos es que nos informen el tipo de transacción y cuáles es el beneficio y que estos bonos del estado ecuatoriano de deuda interna, que pertenecen al Isspol, sean devueltos.

¿Qué se sacó de la reunión con la Interventora de Decevale que sostuvieron junto con la ministra María Paula Romo?

La Superintendencia de Compañías inició la intervención y hay un proceso reservado en relación de lo que hemos pedido. Al parecer no tenemos a quién más acudir sino a las empresas que representa este personaje (Chérrez).

Pero Decevale no justifica lo que realmente tiene, solo que tiene algunos depósitos, algunos registros pero en la práctica no conoce.

¿Qué avances ha habido?

Hemos pedido abrir una cuenta internacional en el Banco Central del Ecuador. Entonces, si nosotros abrimos una cuenta internacional a nombre del Isspol en el Banco Central del Ecuador, ahí confirmaríamos si tenemos o no tenemos estos bonos por estos valores.

Usted mencionó que esta estafa se estableció en tres niveles ¿cuáles son?

Se identificaron responsabilidades dentro y fuera de Isspol, así como en entidades privadas.

El primero, se habría suscitado entre 2013 y 2016 en donde de manera planificada se cometieron estos actos con dolo, situación que lo determinarán las investigaciones.

En un segundo momento, se podría hablar de acciones negligentes dentro de la institución, ya que pudo haber "falta de supervisión" en las responsabilidades del órgano de dirección y control del gobierno corporativo del Isspol.

El tercer momento es el de transparencia, cuando se descubren estas irregularidades a través de auditorías practicadas por el Isspol y otros exámenes de la Superintendencia de Compañías y de la Contraloría.

Chérrez ha planteado que quiere reunirse con autoridades de Isspol ¿Qué respuesta tienen?

El señor Chérrez puede decir cualquier cosa. Lo que pudo haber dicho ya nos llevó a este conflicto.

Lo que necesitamos es que de la cara en Ecuador, que se presente en el Isspol y transparente los contratos que realizó y todos los beneficios que debió recibir Isspol.

No conocemos dónde está Chérrez, estamos entregando información a las autoridades competentes para tener las acciones para ubicarlo.

Cuando le preguntamos al sujeto dónde lo podemos ubicar, respondió que es un sujeto del mundo, que es un sujeto internacional, que hoy está en un sitio y al otro día está en otro.

Es una respuesta grosera en relación a lo que dice defender porque cuando aparece en las redes sociales dice que es un defensor en el patrimonio de los policías.

Usted alertó que dentro de esta estafa hay delincuencia organizada...

Creemos que hay una cantidad de acciones sistemáticas, planificadas, articuladas en diferentes espacios y momentos que permitieron estas transacciones que debían haber sido reguladas por el sistema de mercado de valores pero se omitieron.

Esa capacidad no la tiene un ambicioso en el Isspol; ese poder de descomponer no la tiene ninguna persona en particular sola. Esto lo hace una organización de manera planificada.

Y ese concertar es muy similar a como actúan las mafias para negocios ilícitos y tienen una economía criminal que les da poder.

La ministra de Gobierno indicó que los fondos de los pensionistas están garantizados...

En la norma hay un mecanismo que dice que si el Isspol tiene un déficit actuarial, el Estado cubrirá las pensiones para los uniformados, pero lo que necesitamos es que se reversen las acciones realizadas. (I)