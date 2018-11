Ochoa: "Que la Fiscalía haga su parte luego de estar dormida ocho años..."

Luego de que la Asamblea ha dado una respuesta al caso, ¿qué es lo que viene?

Que la Fiscalía haga su parte luego de que ha estado dormida ocho años desde que asesinaron a mi esposo. Solo me dio una investigación fuera de la realidad, pero ahora le corresponde acelerar la indagación, con pruebas; y tiene que hacerlo con urgencia porque la familia Gabela ha pasado ocho años de dolor, de impunidad y ya no puede esperar más.



¿Cuál es la importancia del informe de la comisión legislativa?

Realmente el informe es un insumo más, lo que no se ha hecho en estos ocho años desde el asesinato de mi esposo se hizo en tres meses, ha aportado muchísimo para avanzar en el esclarecimiento del caso.



¿Están todos los nombres que deben estar como presuntos participantes en el caso?

En la investigación que haga la Fiscalía se aportarán más nombres y posiblemente otros salgan de este informe, eso es un hecho, porque algunos sustentarán lo que han hecho, con sus respectivas pruebas y es la Fiscalía la que debe valorar y decidir quiénes se quedan o quiénes se van.

¿A la Comisión Multipartidista le faltó tiempo para la investigación?

Creo que más tiempo no hacía falta, la parte que tenían que investigar lo hicieron, porque irse a lo demás le corresponde a la justicia. Ahora el papel de la Fiscalía es el siguiente paso, es importante después de este insumo entregado.

¿Hasta qué punto este informe le devuelve a usted la confianza?

Me vuelve la confianza en una parte del Estado, pero ahora esperamos que la Fiscalía actúe y se pronuncie, porque me ha fallado a mí y a todos al no haber hecho en estos ocho años lo que debió hacer.



¿Hay esperanzas de que se llegue a la verdad?

Creo que el pueblo ecuatoriano estaba claro, que todos estamos claros de lo que le sucedió al general Jorge Gabela Bueno. Lo único que falta es que la justicia determine culpables, autores materiales e intelectuales, a los verdaderos, y se les aplique la sanción que corresponda.



¿Ahora todos debemos regresar la mirada a la Fiscalía?

Definitivamente, creo que ahora el papel le corresponde solo a la Fiscalía; y allá van todas las miradas de la familia y de todo el pueblo ecuatoriano.



¿Algún pedido especial?

Más que pedido, es un agradecimiento de todo corazón de parte de toda la familia del general Gabela al pueblo ecuatoriano por

el apoyo que siempre ha tenido para seguir en la lucha. Lo que pedimos es que todos sigan pendientes, no solo del caso Gabela sino de muchos más que están en espera. (I)