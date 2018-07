"Justicia tardía no es justicia", dice Patricia Ochoa en comisión legislativa que estudia caso Gabela

La comisión multipartidista, creada para el análisis de la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela, recibió este martes 17 de julio el testimonio de Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

"La Asamblea está en deuda conmigo", dijo Ochoa en una emotiva pero firme comparecencia, al recalcar que "no hicieron nada para proteger a mi esposo después de que denunciara el perjuicio de la compra de los helicópteros Dhruv".

Ochoa contó que ocho días antes de pedir la disponibilidad, el excomandante Gabela pidió una reunión con el entonces presidente de la República, Rafael Correa, y le habló de los helicópteros Dhruv y de lo que le estaba pasando dentro de la Fuerza Aérea. "¿Y saben por qué pide la disponibilidad mi esposo? No (fue) como dijo el presidente de ese entonces que ha estado trabajando para la CIA?". En ese sentido, dijo que hasta ahora espera se le presenten las pruebas de esos supuestos nexos.

"Lo más cruel de todo esto para mi familia, es que dentro de esta Asamblea, en las diferentes comisiones (...) no solo se conformaron con el asesinato de mi esposo, sino que trataron de asesinar el buen nombre de mi esposo", apuntó la viuda del general Gabela.

"Yo sí creo en ese buen nombre. Y es lo que me interesa, rescatar ese buen nombre", recalcó Ochoa.

Señaló estar dispuesta a abrir las cuentas de toda su familia pero que, de igual manera, "se investiguen las cuentas de quienes recibieron las coimas por la compra de los helicópteros".

"A mí no me están dando justicia, justicia tardía no es justicia, yo lo que quiero es verdad", manifestó Patricia Ochoa.

Hasta las 19:30 la comisión seguía en sesión. Ramiro Román, abogado de la familia, indicó que ni Galo Chiriboga ni Carlos Baca, exfiscales generales, investigaron el caso. "Es un acto de omisión", dijo.

Para el análisis del tema, la comisión dividió en tres fases la investigación: primero, se revisará la información que disponen, en la que constan los expedientes del juicio político al exministro de Defensa, Javier Ponce; de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales que revisó la compra de los helicópteros Drhuv, así como del Comité Interinstitucional que indagó sobre la muerte del general Gabela. Toda esta documentación reposa en la Asamblea Nacional.

La segunda fase está relacionada con las comparecencias. El cronograma inició este 17 de julio y continuará con exfuncionarios que integraron el Comité Interinstitucional que analizó el caso y revisó el resultado del trabajo del perito argentino Roberto Meza; y, por último, el listado de documentación que faltare y que en su momento solicitarán a las diferentes instituciones.

Una vez que la comisión ocasional haya concluido la investigación, presentará a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, un informe con las respectivas conclusiones y, de considerarlo pertinente, recomendará el inicio de las acciones correspondientes. (I)